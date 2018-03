Gemeinderat Bürgermeisterbeteiligung in den Vordergrund rücken

Bürgermeisterbeteiligung in den Vordergrund rücken

Tamm / bz

In der Vergangenheit gab es in der Gemeinde Tamm zahlreiche Informationsabende zum Thema „Asylbewerber“, bei denen aber nicht alle Bürger oder betroffenen Anwohnern ihre Ansichten äußern konnten. Dies soll sich in diesem Jahr ändern, denn die Tammer Integrations- und Flüchtlingsbeauftragte Julia Sautter hat gemeinsam mit dem neuen Bildungskoordinator für Neuzugewanderte Lars Bayer sowie Verantwortlichen der Gemeindeverwaltung ein Projekt unter dem Titel „Nachbarschaftsgespräche“ erarbeitet.

„Unser Ziel ist es mit diesem Vorhaben auch Menschen anzusprechen, die bisher Tamm nur als eine Art Wohnstadt nutzen und sich sonst nicht weiter einbringen. Wir wollen die Bürgerbeteiligung auf eine breitere Basis stellen“, betonte Bürgermeister Martin Bernhard in der Ratssitzung am Montagabend.

Starkes Engagement

Zunächst geht es um die neue Flüchtlingsunterkunft in der Ludwigsburger Straße, wo im Herbst dieses Jahres rund 60 Menschen eine neue Heimat finden sollen. „In Tamm gibt es bereits im Rahmen der Initiative „Tamm aktiv für Flüchtlinge“ (TafF) ein starkes ehrenamtliches Engagement in diesem Bereich.

Dazu soll am 9. Juni dieses Jahres in der Tammer Realschule das eigentliche Nachbarschaftsgespräch stattfinden, zu dem die Verantwortlichen rund 50 bis 100 zufällig ausgewählte Bürger, die bisher im Ort noch wenig Präsenz zeigen, einladen. Sie sollen in Gruppen gemeinsam mit den Mitglieder von TafF diskutieren und Handlungsempfehlungen erarbeiten, die künftig Verbesserungen im Umgang mit den Flüchtlingen erzielen.

Anschließend soll es auch noch eine öffentliche Informationsveranstaltung für die gesamte Gemeinde Tamm geben, bei der diese Handlungsempfehlungen vorgestellt werden.

Die Gemeinderäte votierten einhellig dafür, für das Projekt „Nachbarschaftsgespräche“ Fördergelder in Höhe von bis zu 15 000 Euro bei der „Allianz für Beteiligung“ zu beantragen. Dies ist ein Netzwerk in Baden-Württemberg, das Bürgerbeteiligung und Zivilgesellschaft stärken möchte. Zudem werden die „Tammer Nachbarschaftgespräche“ von Prof. Dr. Ralf Vandamme von der Hochschule in Mannheim fachkundig begleitet.