Bürgercafé Bürger zwischen Skepsis und Zustimmung

Bietigheim-Bissingen / Von Bettina Nowakowski

„Wir wohnen in Bissingen, aber uns interessiert sehr, was sich in der Stadt tut“, erklären Marlene und Hubert Funk. Sie sind 2 von zirka 50 Interessierten, die der Einladung der Stadtverwaltung zum Bürgercafé in den Enzpavillon am Samstag gefolgt sind, um sich über die Umgestaltung des Mettertals zu informieren. Oberbürgermeister Jürgen Kessing und Bürgermeister Joachim Kölz waren „positiv überrascht“ und „sehr begeistert“, dass so viele Bürger gekommen waren.

An fünf Stellwänden konnten sich die Bürger anhand von Plänen und illustrierten Animationen über die Umgestaltung des Mettertals informieren. Zusätzlich gab es die Möglichkeit, eigene Ideen und Kritikpunkte einzubringen und auf Zetteln an die Stellwände zu pinnen. Davon machten auch Christophe und Caroline Kugler Gebrauch. Sie haben zwei Kinder und hatten deshalb die Anregung, den geplanten Wasserspielplatz nicht an der Mettermühle, sondern stadtnäher zu bauen: „Damit die Kinder da auch allein hingehen können, ohne Beaufsichtigung.“

Open-Air-Kino gewünscht

Die Ideen und Anregungen waren bunt gemischt. Da wurde zum Beispiel „Platz für ein Open Air Kino“ vorgeschlagen oder die Frage nach Bushaltestellen und öffentlichen Sanitäranlagen gestellt. Brigitte Reuter und Ilona Varga aus Bietigheim fanden auch „Urbanes Gardening“ gut: „Ein öffentlicher Gartenanbau für Jung und Alt, da könnte man viele miteinander in der Gemeinschaft integrieren“. Dass man als Bietigheimer mitwirken könne an der Gestaltung und die Ideen gesammelt werden, gefiel den meisten Besuchern.

Es gab aber durchaus auch kritische Stimmen und Meinungen. So wurden von vielen Vandalismus und Lärmbelästigung als potenzielle Probleme genannt. Auch das geplante Parkhaus stieß nicht bei allen Interessierten auf Begeisterung: ein „Parkhaus wird oft nur sehr schlecht angenommen“ oder gleich der Vorschlag „Parkhaus unter die Straße“ war an einer Stellwand zu lesen. „Ein Parkhaus braucht man wohl, aber natürlich ist das auch immer mit mehr Verkehr verbunden“, so ein Bietigheimer.

Sorgen machten einige Bürger sich auch um den Naturschutz. „Was passiert mit den Vögeln?“ war eine weitere Frage. Eine andere schriftliche Anmerkung lautete: „Mettermühle – letzte Idylle wieder kaputt saniert.“ Dem einen waren die Metterterrassen mit Sitzgelegenheit „zu überdimensioniert“, dem anderen gefiel gerade diese Lösung besonders gut. Lärm, Vandalismus und Parkhaus „werden sicher ein großes Diskussionsthema sein“, resümierte Joachim Kölz. Für Miriam Rieger, Stadtplanerin beim Stadtentwicklungsamt, zeigte sich auch Positives: die geplante Bogenbrücke und die Ufergestaltung wurden von vielen als gelungen bewertet.

„Die Rückmeldung der Bürgerschaft ist wichtig“, so Jürgen Kessing. Die Gestaltung der damaligen Bundesgartenschau mit dem heute gut genutzten Bürgergarten sei der „beste Beweis für Nachhaltigkeit“. Diesen Geist wolle man „vom Enztal ins Mettertal hineintragen“. Bei aller Euphorie wies Kessing aber auch darauf hin, dass „Qualität vor Geschwindigkeit gehe“.

Begeisterung und Skepsis hielten sich beim Bürgercafé letztlich die Waage. Bei der jüngeren Bevölkerung überwog die Zustimmung. Die Umgestaltung des Mettertals sei ein „spannendes Projekt“ und auch positiv, dass „an die Jugend gedacht wurde“. Die Sorge vor Vandalismus und zusätzlichem Lärm sei etwas, „womit man in einer Stadt leben und Kompromisse machen muss“, so ein Bietigheimer. Dieses „Feedback einholen und die Anregungen mit aufnehmen“ ist für Joachim Kölz „der Sinn dieser Bürgerinformation gewesen“.

Info Der komplette Masterplan zur Gestaltung des Mettertals ist online unter der Rubrik „Bürgerservice“ als PDF einsehbar.

www.bietigheim-bissingen.de