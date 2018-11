Stadtteilgespräch Bürger haben Fragen über Fragen

Von Heike Rommel

Der Straßenverkehr, das Parken und der Friedhof stellten sich am Samstag beim Bürgergespräch in der Turnvereinsgaststätte Metterzimmern als wichtigste Probleme des Stadtteils heraus. Nach dem Bericht von Bürgermeister Joachim Kölz, der in Vertretung von OB Jürgen Kessing gekommen war, über Neuerungen im Stadtteil kamen Fragen über Fragen. Fast jeder Teilnehmer sah ein Problem in seiner Straße.

Die erste Zwischenfrage kam schon beim Bericht über das Baugebiet „Haslacher Weg“, für welches im Februar diesen Jahres der Spatenstich zur Erschließung erfolgt ist. 60 neue Wohneinheiten in 45 Gebäuden sind für einen Stadtteil wie Metterzimmern kein Pappenstil. Alleine die Erschließung kostet etwa zwei Millonen Euro. Das Wohnbauunternehmen Layher gehe mit seinen Grundstücken bereits in Tranchen auf den Markt, berichtete Kölz.

Zur Reduzierung der Geschwindigkeit in der Kleinsachsenheimer Straße wurde im „Haslacher Weg“ ein Kreisverkehr gebaut. Anwohner der Kleinsachsenheimer Straße sind aber heute schon unzufrieden mit der Verkehrssituation. Dort müsse ein Parkverbot her, forderte eine Zuhörerin. Es sei „immer alles zugeparkt“. Das habe die Stadt nicht vor, machte Joachim Kölz deutlich. Die Autos wichen auf den Gehweg aus, eben weil alles zugeparkt sei, kritisierte eine zweite Anwohnerin aus der Kleinsachsenheimer Straße. Bei ihr wackele schon das ganze Haus, und die Möbel bekämen langsam Beine. Sie schlage Ausweichstellen vor.

Ein Bürger möchte die Mozartstraße, nach der Mühlsteige „inzwischen zweite Hauptstraße geworden“, zur Anliegerstraße gamacht sehen. Die Rechts- vor Links-Lösung mitten in der Kurve durch einen Spiegel gelöst, fände er auch nicht unbedingt glücklich. Wenn ihn der Vorfahrtsverechtigte durchwinke, könne er ja nicht wissen, ob dieser trotzdem raus fährt, um einen Versicherungsbetrug zu begehen.

Zu wenig Parkplätze im Ortskern, zu viele Kleinlaster im Ortskern und zu viele Paketfahrer, welche ständig auf dem Gehweg parkten, war das nächste verkehrspolitische Thema aus der Bürgerschaft. „Das Problem mit den Paketfahrern können wir nur lösen, wenn Sie nicht mehr im Internet kaufen, sondern im Ortskern“, konterte Bürgermeister Kölz. „Ist es Paketfahrern eigentlich erlaubt, auf dem Gehweg zu parken“, fragte ein weiterer Metterzimmerer? „Wenn nicht, dann liefere ich einmal ein paar Bilder – montags dienstags und mittwochs“.

„Woher weiß eigentlich die Verwaltung, dass der Ausbau der Sprangerstraße der Wunsch vieler war“, fragte ein anderer Teilnehmer. Als Kölz entgegnete, er beziehe sich auf Bürgergespräche, entstand großes Raunen im Saal und es kamen Kommentare wie „glaub‘ i ned“. Bauamtsleiter Claus-Dieter Jaisle erklärte den Ausbau mit der Verkehrssicherheit, denn die Schotterstreifen links und rechts seien zu gefährlich für Fahrradfahrer gewesen.

Ein weiterer Sprangersträßler beklagte „Randalierer von der Eselshütte runter“. „Das lag an dem guten Wetter“, erklärte Kölz, man könne den Leuten den Aufenthalt im Freien nicht verbieten. Notfalls müsse eben die Polizei gerufen werden.

Gute Nachrichten hatte Kölz beim Thema Friedhof in Metterzimmern: Es wird eine Rampe für Sargträger, Kinderwagen und Rollatoren entstehen. Was die Wege zwischen den Gräbern betrifft, so hat sich ein Metterzimmerer mit zwei Waschbetonplatten selber beholfen, damit der nicht immer „durch den Dreck zwischen seinen zwei Gräbern“ muss. Er habe sich extra erkundigt, ob sich etwas bessert und da sei ihm gesagt worden, die Stadt mache nichts zwischen den Gräbern. Jetzt sei auf einmal von Schotter die Rede. „Wir haben einen Bus gechartert und uns verschiedene Friedhöfe angeschaut“, so Kölz. Der Friedhof Steinhaldenfeld in Stuttgart habe zum Beispiel Graswege.