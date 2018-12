Auszeichnung Botschafter für die Pflege

Susanne Yvette Walter

Dem Gedanken der Nächstenliebe wollen die Mitglieder der Stiftung der Diakoniestation Ausdruck geben, indem sie im Advent zum gemeinsamen Frühstück in den Sitzungssaal des Bietigheimer Rathauses einladen. Beim sechsten Frühstück dieser Art, für das sich auch Oberbürgermeister Jürgen Kessing eine Schürze umgebunden hatte, wurde am Samstagmorgen zum ersten Mal der Pfarrer-Mickler-Pflegepreis verliehen – benannt nach dem Träger des Bundesverdienstkreuzes und lange wirkenden Bietigheimer Stadtpfarrers Erwin Mickler. Erster Preisträger ist Andreas Nast.

Der Altenpfleger arbeitet seit 2000 in der Diakoniestation und fungiert als „Botschafter für den Beruf der Pflege“, erklärt Dr. Christoph Küenzlen aus dem Stiftungsrat. Schon während des Zivildienstes stellte der Preisträger seine Weichen für sein weiteres berufliches Leben in der Pflege. „Diese Treue zum Beruf zeigt sich auch in der Weiterbildung des Preisträgers im Bereich der Palliativpflege für schwerkranke Menschen. Es ist eine große Herausforderung, Menschen die Angst vor dem Tod zu nehmen“, sagt Thomas Reusch-Frey.

Im Einsatz für die Bürger

Ein Frühstücksbuffet ist im Ratssaal aufgebaut und die Mitglieder des Stiftungsrats und des Vorstands der Diakoniestiftung bedienen. Diese Frühstücksidee wird in Bietigheim so gut angenommen, dass auf das erste Frühstück, das morgens um 9 Uhr beginnt, ein zweites am späten Vormittag folgt. Die bedienenden Stiftungsmitglieder sind also mehrere Stunden für die Bevölkerung nicht nur symbolisch im Einsatz.

Kunst als Preis

„Zum ersten Mal verbinden wir das Adventsfrühstück mit der Verleihung einer besonderen Auszeichnung, dem Pfarrer-Mickler-Gedächtnispreis“, erklärt Thomas Reusch-Frey von der Stiftung. Die Idee zur Verleihung eines Sozialpreises ist noch ganz jung innerhalb der Stiftung. „Wir halten es für sehr wichtig, dass Menschen in Pflegeberufen eine besondere Wertschätzung erfahren und dass diese auch in die Öffentlichkeit getragen wird“, betont er. Lange hatten die Stiftungsmitglieder darüber diskutiert, was für eine Art Preis in Frage komme: „Wir wollten keinen Geldpreis ausloben, da der Preisträger ja ein Stellvertreter für viele exzellent arbeitende Pfegekräfte ist. Vielmehr geht es hier um eine ausdrucksstarke Geste. Stiftungsmitglied Rudolf Bayer schlug daher vor, einen Kunstpreis zu vergeben und diese Idee fand Zustimmung“, so Reusch-Frey.

Er ist auch der Ideengeber zum Preis, den die Bildhauerin Uli Lüth geschaffen hat. Es handelt sich dabei um eine Bronzeplastik mit dem Titel „Zuwendung“: Zwei Menschen stehen ganz nahe beieinander. Die eine wird von der anderen sanft gehalten. „Der Mensch in seiner Gestalt, Bewegung, Ruhe und Kommunikation – diesen Themen gilt mein Interesse“, sagt die Künstlerin.

Ebenfalls bei der Preisverleihung dabei sind die beiden Söhne von Pfarrer Erwin Mickler, Gottfried Mickler und Dr. Johannes Mickler. Als Preisträger hat das Stiftungskomitee einen Mann ausgewählt, „da die Pflege in den Köpfen immer noch vorwiegend weiblich besetzt ist“, so Reusch-Frey.

Der Erlös des Frühstücks geht an die Stiftung für die Diakoniestation, die auch mit diesem Geld weiterhin ihre sozialen Projekte ausbaut. Mit der Einrichtung der Tagespflege in der Gartenstraße 40 in Bietigheim-Bissingen ist es der Stiftung gelungen, eine Versorgungslücke im sozialen Angebot zu schließen. „Die Einrichtung ist zu 90 Prozent ausgelastet. Dieser Meilenstein konnte gesetzt werden, da die Stiftung eine sehr breite Unterstützung in der Bevölkerung, bei Firmen und Benefizveranstaltungen erfährt. In den vergangenen Jahren hat sie Zuwendungen von rund 1200 Personen erhalten“, teilt Thomas Reusch-Frey für die Stiftung mit.