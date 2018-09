Theater Bietigheimer ist das Urgestein bei den Karl-May-Festspielen

Von Gabriele Szczegulski

Bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg ist er der Schauspieler, der am längsten dabei ist, die meisten Winnetous erlebte und in die Rolle des „Ölprinzen“ schlüpfte. Bis heute werden dem 70-Jährigen teilweise Rollen auf den Leib geschrieben, damit er weiter mitmacht. Als er zu den Festspielen kam, lebte Wieczorek in Bietigheim. Mittlerweile ist er auf den Bühnen Deutschlands unterwegs, spielte im „Großstadtrevier“, bei „Soko“, „Marienhof“, „Alle meine Töchter“ oder „Forsthaus Falkenau“ mit. Mit seiner Frau Monica, einer gebürtigen Bietigheimerin, lebt er mittlerweile in Andalusien.

Am 8. November kommt Harald Wieczorek zurück in „meine Heimatstadt, denn das ist sie wirklich, der Ort, an dem ich am längsten lebte“. Er wird gemeinsam mit dem TAT-Ensemble Ottobrunn sein erstes Theaterstück „Grauzone“ präsentieren, das er geschrieben hat, und das im Kronenzentrum aufgeführt wird.

Ein Herz für Bietigheim

An Bietigheim, so der Schauspieler, würde sein Herz hängen, „hier ist meine Mutter begraben“. Seine Mutter und Schwester, seien nach Bietigheim gezogen, weil hier seine große Liebe, seine Frau Monica, lebte. Seine Schwester hatte lange eine Boutique in der Stuttgarter Straße, erzählt er. Wegen seiner Frau, so Wieczorek, sei er Schauspieler geworden. Das Nordlicht war nämlich Seemann bei der Handelsmarine, lernte seine Frau auf einer Kreuzfahrt kennen und gab für sie seinen Beruf auf, zog nach Bietigheim. Er absolvierte an der Schauspielschule Stuttgart ein Studium und führte seine Karriere von Bietigheim aus.

Als er dem Kulturamtsleiter Stefan Benning anbot, mit dem Ottobrunner Ensemble nach Bietigheim zu kommen, war dieser sofort begeistert. Vor allem, da Harald Wieczorek mit den verschiedenen Ensembles schon oft selbst auf der Bühne des Kronenzentrums gestanden hat. Zuletzt als Winston Churchill in „The King’s Speech“, aber auch mit Grit Böttcher in „Löwengrube“. „Und natürlich lasse ich mir nicht nehmen, zur Aufführung in meine alte Heimat zu kommen“.

Sein Stück „Grauzone“ inszeniert der Regisseur Bernd Seidel mit der TAT Kreativ-Akademie. Der Stoff ist, so sagt Wieczorek, an sein Lieblingsstück angelehnt – „Das Spiel ist aus“ von Jean Paul Sartre.

Zwischen Leben und Tod

Zwei im Alter und Charakter unterschiedliche Männer treffen in Wieczoreks Stück aufeinander. Zunächst mit ihren Autos frontal auf der Landstraße, dann in der Grauzone – einem Wartezimmer ins Jenseits, zwischen Leben und Tod. Während Ärzte an der Unfallstelle versuchen, beide zu reanimieren, will ein Wesen die beiden auf den Weg ins Jenseits vorbereiten. Doch den beiden Männern fehlt nicht nur der Glaube sondern auch die Bereitschaft dazu, jetzt schon abzutreten. Als sie erfahren, dass einer von ihnen wieder leben kann, beginnt ein verbaler Kampf um dieses Privileg. Jedem der beiden wird das Recht auf eine Laudatio, gehalten von einer ihm verwandten oder bekannten Person, zugesprochen. Außerdem kann jeder der Männer ein Schluss-Plädoyer für sich halten.

„Dieses Thema oder die Frage, warum soll gerade ich leben, also eine existenzielle Frage, beschäftigt mich, beeinflusst von Sartre, schon mein Leben lang“, sagt Wieczorek. Denn, so erzählt er, er sei schon oft zwischen Leben und Tod in seinem abenteuerlustigen Leben gewesen, habe nie ein Risiko gescheut. „Ich habe drei Weltrekorde aufgestellt“, erzählt er: Die Fahrt mit einer Motocross-Maschine durch einen 60 Meter langen Feuertunnel, einen 35 Meter-Sprung in die Spree sowie einen Sturz aus 42 Metern Höhe in Pappkartons.

Diese, seine, Abenteuer hat er in seiner Biografie „Windstärke 13“ aufgeschrieben. Darin beschreibt er auch die engen Freundschaften zu Pierre Brice und Sänger Gunter Gabriel. „Gemeinsam haben wir ein Konzept für eine Filmdokumentation über Gabriels Leben entwickelt“, erzählt Wieczorek. Zur Realisierung sollte es aber nicht mehr kommen: Wenige Tage vor seinem 75. Geburtstag starb der Sänger 2017 an den Folgen eines Sturzes. „Ein Grund, dass ich das Leben nun langsamer angehe, hier in Andalusien“, spricht Wieczorek und geht seinen Pool putzen.

Info „Grauzone“ wird am Donnerstag, 8. November, 20 Uhr, im Bietigheimer Kronenzentrum aufgeführt. Karten gibt es bei der Stadtinfo, Hauptstraße 65.