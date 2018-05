Vergleich Bietigheimer duschen günstig

Bietigheim-Bissingen / Uwe Roth

Durchschnittlich 120 Liter Trinkwasser verbraucht ein Deutscher täglich. In Bietigheim-Bissingen zahlt er dafür etwa 16 Cent, in Besigheim 22, Bönnigheim 24, Freudental 25 und in Sachsenheim 28 Cent. Nach der offiziellen Statistik des Landes ist Wahlheim mit 37 Cent Spitzenreiter im Landkreis. Die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen haben mit einem Kubikmeterpreis (1000 Liter) von 1,35 Euro sogar den Titel günstigster Wasserlieferant in Baden-Württemberg – und das seit Jahren. Laut der Rankingliste zahlt ein Vierpersonenhaushalt für den Wasserverbrauch im Schnitt 257 Euro im Jahr. Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim stehen unter den 80 gelisteten Versorgern auf dem 17. Platz. Ihr Verbrauchspreis liegt knapp unter 2 Euro.

Für ein Vollbad gibt ein Verbraucher demnach um die 20 Cent aus. Ein Zehnjahresvergleich zeigt, dass die Preise im Landkreis zwischen 10 und 50 Cent und somit moderat gestiegen sind. Das liegt auch daran, dass die Kommunen ihr Trinkwasser von den Zweckverbänden Bodensee- und/oder Landeswasserversorgung beziehen, die mit Liefermengen und Verunreinigungen kaum Probleme haben.

Die Bodenseewasserversorgung, die beispielsweise nach Bietigheim-Bissingen und Sachsenheim liefert, hat den Lieferantenpreis zwischen 2007 und 2017 von 38 auf knapp 55 Cent angehoben. Eine Sprecherin macht dafür gestiegene Preise für den Strom verantwortlich, der die Pumpen antreibt. Außerdem habe das Land 2015 das Entgelt für Wasser­entnahme von 5 auf rund 8 Cent je Kubikmeter angehoben. Ebenfalls gestiegen seien die Personalkosten. Der Aufwand für die Aufbereitung des Bodenseewassers zu Trinkwasser unterliegt nach ihren Worten „keiner nennenswerten Preissteigerung“. Die Wasserqualität des Bodensees sei „seit Jahren gleichbleibend gut“. Von den 74 Millionen-Jahresumsatz werden 17 Millionen Euro in die Infrastruktur investiert. Von Januar 2019 verlangt das Land 10 Cent für die Wasserentnahme. Die Bodenseewasserversorgung plant ihren Preis um 2,7 Cent anzuheben. Die Anhebung wird wohl an die Verbraucher weitergereicht.

Der Kubikmeter der Landeswasserversorgung, die Teile von Ludwigsburg beliefert, ist in etwa so teuer wie das Wasser aus dem Bodensee. Eine Verbandssprecherin teilt mit: „Normalerweise hat das von der Landeswasserversorgung im Donauried gewonnene Grundwasser Trinkwasserqualität – es muss also nicht aufbereitet werden.“ Unfälle oder Spuren von Mikroverunreinigungen könnten die Nutzung des Grundwassers jedoch stark einschränken. 2014 sei daher im Rahmen der Risikovorsorge im Wasserwerk Langenau für knapp 10 Millionen Euro eine Grundwasserfilteranlage in Betrieb genommen worden.

Die Frage, warum die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen ihre günstigen Konditionen bereits so lange halten können, führt Geschäftsführer Rainer Kübler auch auf einen guten Deal mit der Bodenseewasserversorgung zurück – vor etwa 40 Jahren. Damals war dauerhaft eine Abnahmequote festgelegt worden. Mit 80 Litern in der Sekunde liegen die Stadtwerke aus seiner Sicht bis heute goldrichtig. Andere Versorger hätten die Entwicklung des Wasserverbrauchs falsch eingeschätzt und mit 1500 Liter kalkuliert. Zahlen müssten dies die Verbraucher. „10 bis 15 Cent für den Kubikmeter macht das schon aus“, sagt Kübler. Außerdem hätten die Stadtwerke einige Trinkwasserbrunnen, die günstig sehr sauberes Wasser lieferten.