Wir zeigen uns so, wie Bietigheim ist: vielseitig“, erklärt Bietigheim-Bissingens Oberbürgermeister Jürgen Kessing bei der Vorstellung des Programms von Best of Music am Dienstag. Alle zwei Jahre findet das Festival auf dem Marktplatz statt und stets gibt es ein Motto. „War es vor zwei Jahren örtlich, also auf Musik aus Lateinamerika begrenzt, so wollten wir diesmal eher vom Instrument ausgehen“, sagt Kulturamtsleiter Stefan Benning. Deshalb lautet das Motto der 17. Ausgabe „Vielseitig – Vielsaitig“. Im Mittelpunkt steht insbesondere die Gitarre, weil sie so vielfältig ist. „Wir haben die bekannten E-Gitarrenklänge, aber auch Akustikklänge und klassisches Gitarrenspiel mit dabei in diesem Jahr“, so Bening weiter.

Wie vielseitig das Saiteninstrument ist, kann man gleich am ersten Tag, Donnerstag, 11. Juli, erleben. Da gibt es Sinti-Swing (Danny Weiss Quartett), Country (Jackie Bristow) und zum Abschluss eine The Police und Sting Tribute-Band (Regatta de Blance). Am Freitag setzt sich das abwechslungsreiche Programm fort mit den Kerberbrothers Alpenfusion fort. Die Gruppe kommt ganz ohne Gitarre aber mit Alphorn und Kontrabass daher. Auf sie folgt dann das Feuerbach Quartett, das sich die Neudefinition der Kammermusik auf die Fahne geschrieben hat und Led Zeppelin ebenso wie Michael Jackson und Ed Sheeran im Repertoire hat.

„Höhepunkt ist der Samstagabend mit den Sound von Santana“, freut sich Benning. Zum Abschluss des Festivals spielt „The Magis of Santana mit Tony Lindsay und Alex Ligertwood“ Stücke des Gitarrenvirtuosen Carlos Sananta. Der Samstag beginnt aber schon um 12 Uhr mit „Don & Giovannis“ bei denen Opernarien mit Tango, Swing und Balkanklängen verschmelzen. „Erstmals haben wir in diesem Jahr auch ein Kinderprogramm“, berichtet der Kulturamtsleiter stolz. „Gruber & Maklar mit Christian Beier“ bieten mit „Lied des Torero“ ein Familien-Erzähl-Konzert an mit zwei Gitarren und einem Sänger.

Klassisch wird es dann ab 16 Uhr am Samstag, 13. Juli. Laut Ankündigung treten mit dem „Amadeus Guitar Duo“ und dem „Gitarrenduo Gruber & Maklar“ zwei der weltbesten Gitarrenduos in einem Konzert auf. „Wir wollten ganz bewusst auch etwas in die Richtung Klassik gehen bei dem Open Air“, erklärt Benning. Weltmusik und Kniegeige versprechen im Anschluss Wolfgang Stutes „Marea“ mit Thomas Roth. Bevor Santanas Lieder erklingen, spielen „Mandenroots“ westafrikanische Musik.

Das vielseitige Programm mit zwölf Auftritten hat seinen Preis. Mit 200 000 bis 230 000 Euro rechne man jedes Mal an Ausgaben. „Über den Eintrittspreis nehmen wir etwa 35 000 Euro ein“, sagt Kessing. Den Rest teilen sich Stadt und Sponsoren. Weil schon vor zwei Jahren mit Porsche ein zahlungskräftiger Gönner abgesprungen ist und ein Nachfolger nicht in Sicht sei, wird es bei den 15 Euro Eintritt bleiben. Von 8 auf 15 Euro hatte man 2017 den Preis für drei Tage erhöht. Beschwerden habe es nicht wegen dem Preis gegeben, so Benning, sondern ob der unflexiblen Gestaltung. Vor allem, dass man drei Tage zahlen musste, auch wenn man nur an einem Zeit oder Lust hatte das Festival zu besuchen, habe Unmut ausgelöst. „Darauf haben wir reagiert. Jetzt kann man sich für jeden Tag einzeln einen Anstecker kaufen, der als Eintrittskarte dient“, so der Kulturamtsleiter. Ein Tag kostet zehn, drei Tage 15 Euro. Der Vorverkauf hat begonnen. Die Stadt rechnet mit 10 bis 15 000 Besuchern.

Auch einen Busshuttle wird es wieder geben. Mit drei Linien kann man von Metterzimmern, Untermberg und Bissingen sowie Buch zum Kronenzentrum fahren. Alle 40 Minuten fahren die Busse. „Jetzt brauchen wir nur noch besseres Wetter als heute“, lacht der OB und schaut in den grauen Himmel.