Bietigheim-Bissingen Beziehungsstreit endet mit Messerangriff

Bietigheim-Bissingen / sol

Polizei, Notarzt und Rettungsfahrzeuge wurden am Donnerstagnachmittag in die Tannenbergstraße im Stadtteil Buch gerufen. Dort hatte ein 27 Jahre alter Mann seine Ex-Freundin mit dem Messer angegriffen. Vorausgegangen war ein Streit der beiden auf der Straße, sagte ein Sprecher der Polizei auf BZ-Anfrage. Die Frau wurde bei dem Angriff leicht am Finger verletzt, der Täter flüchtete. Die Polizei sperrte den Bereich ab. Die Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bis gestern Abend erfolglos.