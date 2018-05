Lager Betteln ist erlaubt, aber kein Campen

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Erst vor einer Woche soll ein Lager von Bettlern an der Holzgartenstraße in Bietigheim vom Ordnungsamt geräumt worden sein. Das zumindest berichten Kunden eines Imbisses. „Letzte Woche waren sie noch da, dann kamen Stadtmitarbeiter und haben die Matratzen eingesammelt. Jetzt ist niemand mehr da“, sagt eine Frau und fügt hinzu, dass die Bettler sie nie belästigt hätten und ruhig gewesen seien.

Prinzipiell ist Betteln in Deutschland erlaubt, „solange die Menschen nicht aggressiv werden“, sagt Polizeisprecher Peter Widenhorn, oder sie die Menschen betrügen. „Das war in Bietigheim bisher nicht festzustellen“, erklärt Pressesprecherin Anette Hochmuth. Allerdings erklärt die Polizei, dass es in Bietigheim regelmäßig vorkomme, dass eine Gruppe von Bettlern, meist aus dem osteuropäischen Raum, ein Lager aufschlage, um von dort in die Stadt betteln zu gehen. „Das sind meistens die gleichen Personen“, sagt Widenhorn. Die Polizei kontrolliere sie und bitte sie den Platz zu verlassen, wenn es sich um illegales Campen handle. Doch meist sind sie kurze Zeit später wieder da, so der Polizeisprecher.

Auch das Ordnungsamt kümmre sich um wildes Campen, sagt Hochmuth. „Wildes Campen ist dann zu beanstanden und wird beanstandet, wenn es dauerhaft eingerichtet wird“, erklärt sie. Wenn jemand allerdings mal eine Nacht in seinem Auto schlafe oder auch auf dem Parkplatz und am nächsten Morgen wieder weg ist, dann sei dies noch kein Campen, fügt Hochmuth hinzu.

Sind die Personen nicht kooperativ und räumen ihren Schlafplatz nicht von alleine, dann schreite das Ordnungsamt ein und sammle das Hab und Gut ein. Bei aggressivem Verhalten könne es auch einen Platzverweis aussprechen.