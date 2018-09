Missbrauch Beschämend für die Katholiken

Bietigheim-Bissingen / Frank Ruppert

Christian Turrey sitzt nicht nur im Kirchengemeinderat der katholischen Kirche Sankt Laurentius in Bietigheim. Der Theologe und Redakteur arbeitet auch für diverse katholische Medien. „Da ich beruflich mit dem Thema Kirche zu tun habe, war ich schon informiert, dass eine Untersuchung läuft und leider nicht überrascht, als erste Zahlen an die Öffentlichkeit drangen“. Es sei beschämend, sagt der Katholik, dass gerade eine Institution, die dem Menschen Heil bringen solle, Missbrauchsfälle ermögliche und verdecke. Die Sexualmoral der Kirche sei nicht zeitgemäß und auch die Tatsache, dass Männer eine solche Macht innerhalb der Organisation ausübten, sei problematisch.

Den Zölibat oder die häufig unterdrückte Homosexualität von Pfarrern Schuld daran zu geben, lehnt Turrey aber entschieden ab. „Nur weil jemand homosexuell ist, heißt das nicht, dass er sich an Kindern vergreift“, sagt der Bietigheimer. Auch wenn die Taten beschämend seien und nicht zu entschuldigen, will Turrey weiter ehrenamtlich aktiv sein für die Kirche. „Ich versuche, Sachen von innen heraus zu ändern. Wenn ich ausgetreten bin, habe ich keinen Einfluss mehr darauf“.

Große Hoffnung setzt er auf Papst Franziskus, der die Grenzüberschreitung des Klerus in weltliche, vorwiegend politische Handlungsfelder, kritisiere. Dass der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, der Bietigheimer Gebhard Fürst, offensiv an die Öffentlichkeit gehe, wertet Turrey als gutes Zeichen. Gleichwohl weiß auch Turrey, dass der Mitgliederschwund damit nicht gestoppt werden könne und die neuen Fälle eher zu einem Anstieg der ohnehin hohen Rate an Austritten führen könnten. In zwei Wochen treffe sich der Bietigheimer Kirchengemeinderat wieder und will sich dann auch mit den sinkenden Zahlen der Gottesdienstbesucher beschäftigen.