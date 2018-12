Jubiläum Bei der Jahrgangsfeier kennengelernt

Bietigheim-Bissingen / Janis Kuhnert

Am 5. Dezember 1953 haben Brunhild und Albert Rommel geheiratet, heute können sie ihren 65. Hochzeitstag feiern, die Eiserne Hochzeit. Kennengelernt haben sich die beiden bereits fünf Jahre zuvor im Gasthaus „zum Bären“, erzählt sie. Albert Rommel war Vorstand des Jahrgangs 1930/31, ein Amt das er gut 70 Jahre innehatte, bis es ihm seine Gesundheit nicht mehr erlaubte. Seine künftige Frau entstammte wie er dem Jahrgang 1930. Bei dieser Jahrgangsfeier habe sie ihn das erste Mal gesehen, erinnert sie sich. Geboren wurden beide zwar nur zwei Monate, aber mehr als 600 Kilometer auseinander. Er in Bietigheim, sie im niederschlesischen Landkreis Goldberg, wo ihre Eltern einen landwirtschaftlichen Betrieb führten.

Im Februar 1945 begann für Brunhild Rommel eine Irrfahrt, an die sie sich noch gut erinnert. Die Dorfbevölkerung sei aus Angst vor der anrückenden Roten Armee nachts geflohen. Zunächst lebte sie für kurze Zeit bei Karlsbad. Sie und ihre Mutterwaren auf Fahrrädern unterwegs, zumindest bis diese unterwegs gestohlen wurden. Einige Zeit später kehrte die Familie in das nur leicht beschädigte Haus in Schlesien zurück. Nach einer erneuten Flucht versuchten sie noch einmal zurückzukehren. Doch die Mühe war vergeblich, 1946 wurden sie endgültig ausgewiesen. Nach Stationen in Bremen und Ludwigsburg zogen Mutter und Tochter nach Bietigheim in die Nähe der Hillerschule, „weil meine Brüder dort lebten“. Albert Rommel war in den letzten Kriegstagen mit der Hitler Jugend zum Kriegsdienst ins Allgäu geschickt worden, auf feindliche Truppen stieß er aber nicht mehr.

Nach ihrer Hochzeit hat Albert Rommel „geschafft und gespart“, sodass sie 1956 ein eigenes Haus bauen konnten. 20 Jahre hatte er als Prokurist in Ludwigsburg gearbeitet, bevor er sich mit einem Geschäft für Haustextilien in Bietigheim selbstständig machte.

Das Ehepaar Rommel hat zwei Kinder. Ihre Tochter lebt mit im Haus und hilft den beiden den Alltag zu meistern, wofür beide sehr dankbar sind. Albert Rommel hat eine Hüftoperation hinter sich, meistert trotzdem immer noch die Treppe in den ersten Stock. Ihren Alltag verbringen die beiden nach einem bewegten Leben gerne ruhig mit Zeitungslektüre und Rätseln.