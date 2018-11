Aufführung Bayrisches Bauernvergnügen

Bauer sucht / Gabriele Szczegulski

..“ Ja was denn? Der Titel des Stücks des Chiemgauer Volkstheaters lässt offen, was der Bauer sucht. Am Samstag, 2. Februar, werden die Bietigheimer Zuschauer im Kronenzentrum erfahren, ob, wie der ähnliche Titel einer deutschen Fernsehshow, „Bauer sucht Frau“, es um ebendiese geht oder ob der Chiemgauer Bauer noch anderes zum Glücklichsein benötigt. Zudem handelt es sich nicht nur um einen Bauern, nein, mithilfe des Gastwirtes Beni (Bernd Helfrich) suchen gleich drei Prachtkerle vom Land eben doch das Glück in der Liebe.

Drei einsame Gäste

In Benis Landgasthof treffen sich jeden Abend drei einsame Gäste: der Getränkelieferant Tom, der als Hobbymusiker gerne weibliche Wesen betört, sich bei intensiveren Flirtversuchen aber öfter ein blaues Auge einhandelt, der Landwirt Florian, der mit seiner streitbaren Mutter und Austragsbäuerin kein leichtes Leben hat, und der Forstanwärter Markus, dem sein terminfreudiger Chef nur selten ein Privatleben gestattet.

Per Dating-Apps versuchen die Jungmänner die jeweils passende Braut zu finden und beschließen dafür ein eigenes Bewerbungsvideos zu drehen. Dazu stößt die Lokaljournalistin Kristina, die auf Recherchetour zum Thema „Junggesellenleben auf dem Land“ ist. Beim Videodreh präsentiert sich Tom gekonnt mit einem Bayern-Lied, Markus bringt seine stattliche Figur vorteilhaft ins Bild, nur Florian braucht hochprozentige Hilfe zur Bekämpfung seines Lampenfiebers, was wiederum zu massiven Haltungsproblemen führt.

Mitten in die Dreharbeiten platzt der Filmproduzent Olaf und übernimmt sofort die Regie bei der ländlichen Brautschau: Er präsentiert die drei Kandidaten mit einem zünftigen Lederhosen-Striptease. Die Mengen kreischender Fans schon vor Augen, geht das Kleeblatt mit großem Eifer an die Proben. Unter fachkundigem Handanlegen des Meisters kommt es schließlich zur alles entscheidenden Frage: Wie viel soll „Mann“ zeigen?

Hunderte Fernsehauftritte

Der Leiter, Regisseur und Hauptdarsteller des Chiemgauer Volkstheaters, Bernd Helfrich, spielte in mehreren hundert Fernsehaufzeichnungen mit und führte bei vielen die Regie. Durch seine Fernsehauftritte auch in TV-Sendungen wie „Forsthaus Falkenau“ oder „Königlich Bayrisches Amtsgericht“ wurde der 72-Jährige einem großen Publikum bekannt. 1984 übernahm er als Nachfolger seiner Mutter Amsi Kern zusammen mit seiner Frau Mona Freiberg das Chiemgauer Volkstheater.

Was viele nicht wissen: Neben seiner Schauspielkarriere war Helfrich auch als Eishockeytorwart für den SB Rosenheim aktiv. Er rückte unter anderem für den DEB-Pokal 1984 als zweiter Torhüter in den Kader, um Karl Friesen zu ersetzen, der mit der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen aktiv war. Hier kam er zu einigen Kurzeinsätzen.

