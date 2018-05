Vollsperrung Baustart: Mittwoch

Bietigheim-Bissingen / bz

Das Regierungspräsidium Stuttgart erneuert wie berichtet in den Pfingstferien die Fahrbahndecke der Landesstraße 1110 zwischen Tamm und Bissingen. Wie die Behörde am Donnerstag mitgeteilt hat, ist es durch Optimierungen im Bauablauf möglich geworden, die Baumaßnahme erst einen Tag später als geplant, das heißt am Mittwoch, 23. Mai, 9 Uhr, zu beginnen Es bleibe aber dabei, die Baumaßnahme bis Samstag, 2. Juni, zu beenden. Während der Bauarbeiten wird die L 1110 ab dem Kreuzungsbereich der Ludwigsburger Straße/L 1110 am Grotztunnel bis zur Kreuzung Ludwigsburger Straße/Bietigheimer Straße bei Tamm gesperrt. Eine Umleitung über die Carl-Benz-Straße und die Bahnhofstraße wird eingerichtet.