Bus Bau der neuen Haltestelle beginnt

Bietigheim-Bissingen / bz

Unter dem unscheinbaren Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ hatte Claus-Dieter Jaisle, Leiter des Hoch- und Tiefbauamts der Stadt Bietigheim-Bissingen, im Technischen Ausschuss angekündigt: Untermberg wird zwei neue Bushaltestellen erhalten. Nun teilt die Stadt in einer Mitteilung mit, dass es am Montag, 1. Oktober, mit den Bauarbeiten losgeht. Die Herstellung der Bushaltestellen und die Sanierung des Straßenbelags der Bissinger Straße sollen am 10. November abgeschlossen sein, so die Stadt weiter. Die Sanierung hatte die Stadt bereits in einem Bürgergespräch im November 2017 angekündigt. Der Zustand der Bissinger Straße ist vielen Untermbergern ein Dorn im Auge, wie sie auch beim Besuch des BZ-Mobils betonten. Sowohl mit der Straßensanierung als auch mit den neuen Bushaltestellen geht für viele Anwohner deswegen ein langersehnter Wunsch in Erfüllung.

Im ersten Abschnitt, vom 1. bis 19. Oktober, werde zur Erhöhung der Sicherheit eine Verkehrsinsel auf Höhe des Gebäudes Bissinger Straße 54 eingebaut, damit Fußgänger die Straße gesichert überqueren können. Daher muss die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden. Die Bushaltestelle wird vom bisherigen Standort hierher verlegt, da an bisheriger Stelle die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet war. Der Bus wurde während des Wartens oft überholt, obwohl die Stelle für den Gegenverkehr schlecht einsehbar war, querende Fußgänger waren gefährdet. Da durch die Verlegung der Bushaltestelle Richtung Osten jedoch der Weg für die Fahrgäste aus dem westlichen Teil Untermbergs sehr weit wird, muss noch eine zweite Haltestelle eingerichtet werden, so die Stadt. Diese wird im Bereich des Kelterplatzes geschaffen, auf der gegenüberliegenden Straßenseite wird eine Haltestelle kurz nach dem Kreisverkehr eingerichtet.

Vollsperrung der Ortsdurchfahrt

Im zweiten Bauabschnitt, vom 22. Oktober bis 10. November, muss die Ortsdurchfahrt für den Durchgangsverkehr voll gesperrt werden. Die Vollsperrung beginnt nach dem Kreisverkehr in Fahrtrichtung Bissingen. Die Unterriexinger und Großsachsenheimer Straße können über die gesamte Dauer der Baumaßnahme genutzt werden. Für die Anlieger der Bissinger Straße, der Enzstraße und der Vorderen Schlossstraße werden Zufahrten mit zeitweisen Einschränkungen möglich sein. Ansonsten wird der überörtliche Verkehr jedoch über Großsachsenheim/Kleinsachsenheim nach Metterzimmern umgeleitet. In diesem Bauabschnitt wird am Kelterplatz die Haltestelle gebaut und es werden die Straßenbeläge saniert.