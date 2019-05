Der Fokus sollte beim guten Umgang mit den Fahrgästen liegen, sagt Derya Erdogan zu einer siebenköpfigen Gruppe von Busfahrern. Die Spillmann-Praktikantin steht dabei in einem fahrenden Bus, der dieses Mal nicht etwa voll mit Fahrgästen ist, sondern mit besagten Spillmann-Busfahrern. Das Unternehmen aus Bietigheim-Bissingen schult gemeinsam mit dem Verein „Barrierefreie Stadt Bietigheim-Bissingen“ (BSBB) die Fahrer in Bezug auf Barrierefreiheit. Dieses Mal war auch Claus-Dieter Jaisle, Hoch- und Tiefbauamtsleiter, mit dabei.

Rutschender Rollstuhl

Freundlichkeit und Höflichkeit sollten die Fahrer bei jedem Fahrgast an den Tag legen. Wenn es um Barrierefreiheit geht, gibt es allerdings noch weitere Punkte zu beachten. „Selbst wenn die Bremsen am Rollstuhl festgestellt sind, rutscht der Rollstuhl weg“, erklärt zweiter BSBB-Vorsitzender Hans-Joachim Sämann nicht nur, sondern demonstriert es, indem er während dieser Schulungsfahrt im Rollstuhl sitzt und in den Kurven hin und her rutscht. „Die Bremse ist doch kaputt“, sagt ein Busfahrer ungläubig. Weit gefehlt, die Räder haben beim in Holz-Optik gestalteten Boden weniger Haftung. „Früher war das besser“, erinnert sich ein anderer Fahrer. Tobias Hähnle, bei Spillmann zuständig für ÖPNV-­Planung und Qualitätsmanagement, versichert, dass dies dem Unternehmen, das die Busse baut, gemeldet werde.

Doch erst mal gilt es mit den vorhandenen Bussen umzugehen und allen Fahrgästen eine angenehme Fahrt zu ermöglichen. Das beginnt bei körperlich eingeschränkten Menschen, aber auch bei Kindern und Eltern mit Kinderwagen bei der richten Anfahrt einer Bushaltestelle. „Die Haltestelle sollte so früh wie möglich angefahren werden“, erklärt Sämann in Bezug auf sogenannte Kasseler Borde (KS). Dies ist ein besonderes Bordstein-Design, dass es besonders glatt und abgerundet ist. Dadurch kann ein Bus ohne großen Reifenverschleiß dran und sogar drauf fahren, wodurch der Abstand von Bus zum Bordstein verringert wird. Das wiederum ist besonders für Rollstuhlfahrer, Rollatornutzer oder Eltern mit Kinderwagen wichtig. „Die Fahrer haben anfangs großen Respekt vor den Kasseler Borden“, sagt Luise Völkel, Erste Vorsitzende, aus Erfahrung. Bereits vier solcher Schulungen hat sie mitgestaltet. „Wenn sie mal zwei oder drei Mal nah hingefahren sind, wird es besser.“

Genau das konnten die Fahrer im praktischen Teil der Schulung ausprobieren. Im Fischerpfad liegen zwei Haltestellen gegenüber, die beide ein KS verbaut haben und durch die beiden Kreisverkehre können die Fahrer gut umdrehen und beide anfahren. Ideal seien fünf Zentimeter Abstand zwischen Bordstein und Bus, weiß Hans-Joachim Sämann. Akzeptable seien noch 10 bis 15 Zentimeter, alles darüber macht es für gehbehinderte Menschen, ob mit oder ohne Rollstuhl und Rollator sehr schwer. Auch das können die Busfahrer am eigenen Leib erfahren. Völkel und Sämann haben zwei Rollstühle mitgebracht. Jeder Busfahrer darf als Sitzender oder Helfer den Rollstuhl in den Bus manövrieren – mal mit, mal ohne Rampe. Tobias Hähnle berichtet von positiven Rückmeldungen der Fahrer.

Grund für die Schulung sei, dass Spillmann auf die steigende Anzahl körperlich eingeschränkter Passagiere reagiere. Mehr als 30 Fahrer haben der Verein und das Unternehmen bereits unterrichtet. Insgesamt hat das Unternehmen zirka 60 Fahrer. In den nächsten Monaten werden weitere angestellt, weil ab Januar 2020 das Angebot weiter ausgebaut wird (die BZ berichtet). Hähnle verspricht dann weitere Schulungen. „Bei Pflichtschulungen kommt Barrierefreiheit oft zu kurz.“ Allerdings, das sei sowohl Hähnle als auch dem Verein bewusst, die Praxis sehe oft anders aus. Auch die Busfahrer berichten von vollen Bushaltestellen, die nahes Anfahren erschweren sowie Zeitdruck. Auch hier kann Hähnle zumindest teilweise eine Verbesserung ankündigen. Auf der Strecke zwischen Bönnigheim und Bietigheim sollen die Fahrer künftig 75 Minuten Zeit bekommen, statt vorher 60. So führen Verkehrsbehinderungen nicht sofort zu Verspätungen und dadurch eben zu Zeitdruck. Das beste Mittel, so Sämann jedoch, sei es, die Fahrweise nahe an den Bordstein möglichst zur Gewohnheit werden zu lassen.