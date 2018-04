Diesel Autohändler müssen es ausbaden

Bietigheim-Bissingen / Günther Jungnickl

Die deutsche Kundschaft ist verunsichert und deshalb sind momentan die Verkaufszahlen rückläufig. Lediglich im Leasinggeschäft werden immer noch Dieselfahrzeuge geordert. Denn nach wie vor wird der Diesel als wirtschaftlichste Lösung für Firmenwagen geschätzt.

Deshalb haben die Mercedes-Händler aus dem Tammerfeld von der AHG Hoffmann in der Fußgängerzone auch nur einen einzigen „Benziner“ stehen. Und Christian Gaisbauer ist felsenfest überzeugt: „Natürlich hat der Diesel eine Zukunft.“ Der Autoverkäufer ist sicher, dass die Techniker in Kürze auch noch die letzten Probleme in den Griff bekommen und „akzeptable Lösungen finden“. Hoffmann-Verkaufschef Guiseppe Puzzo hat jedoch als Alternative ein Hybridfahrzeug dabei: Den Mercedes C 350 E. Auch Werner Fritz, der Chef des Autohauses für die beiden Marken Audi und Seat in der Gustav-Rau-Straße ist sicher: „Es gibt keine Alternative zum Diesel.“

Händler baden es aus

Karl-Heinz Klein, Mitveranstalter der Messe Auto Mobil, benennt das Problem für die Autohändler: „Es ist eine schwierige Situation, die Autohersteller haben Mist gebaut und wir müssen es ausbaden“, sagt er. Gegen die Kundenverunsicherung, so der Chef des Autohauses Klein, können die Händler vor Ort nur Vertrauensarbeit leisten, „wir müssen die Kunden wieder davon überzeugen, dass wir sie unterstützen“. Denn laut Klein verliert derzeit ein Kunde, der sein Dieselfahrzeug verkaufen will, 22 Prozent des eigentlichen Verkaufspreises, „bei allen Fabrikaten“, so Klein. Aber der Mazda-Autohändler betont, dass Dieselfahrzeuge mit Euro-6-Norm weiterhin für Vielfahrer die bessere Variante seien.

Im größten Autohaus Bietigheims glaubt man an die Zukunft des Diesels. Hans Weller, einer der beiden Geschäftsführer, schränkt allerdings ein: „Die nächsten zehn Jahre auf alle Fälle noch.“ Er sieht im Einfahrverbot für Dieselautos in Städte ein Problem. Fünf Automarken bietet sein Haus an, darunter beispielsweise auch Opel, Ford und Fiat. Einbußen habe es im Verkauf von Dieselautos gegeben, räumt er ein. Zur Sicherheit hat aber auch er Alternativen dabei: den „Streetscooter“ mit Elektroantrieb.