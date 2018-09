Bietigheim-Bissingen Auto gestreift und geflohen

Bietigheim-Bissingen / bz

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1000 Euro zu kümmern, machte sich ein Autofahrer aus dem Staub, der am Sonntag. 23. September, zwischen 15.10 Uhr und 17.10 Uhr einen VW Tiguan in der Berliner Straße in Bietigheim beschädigte. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte der Unbekannte den VW, der auf einem Parkplatz abgestellt war. Der Verursacher könnte eventuell mit einem silbernen Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon (07142) 4 050, entgegen.