Konzert Ausnahmekünstler am Klavier

Bietigheim-Bissingen / Susanne Yvette Walter

Die Wunderkinder sind nach der Wiener Klassik nicht ausgestorben. Nein, es gibt sie auch heute noch, die jungen Musiker, die das Klischee vom steifen Pianisten über Bord werfen und erfrischend natürlich die Tasten bearbeiten: Die Aussicht auf einen Klavierabend mit Lucas und Arthur Jussen, beide Anfang/Mitte 20, drei Jahre voneinander getrennt und doch so synchron wie ein Zwillingspaar, füllt den Kronensaal in Bietigheim-Bissingen bis ganz nach hinten am Mittwochabend – auch mit Musiklehrern der Städtischen Musikschule im Schloss.

Nie grob, aber immer dynamisch, nicht gekünstelt gewollt, aber immer natürlich beschwingt, nie im Alleingang, sondern immer als Team, das sind Lucas und Arthur Jussen, die aus einem professionell-musikalischen Elternhaus stammen und sich seit frühester Kindheit in Holland einen Klavierschemel teilen – mit extrem großem Erfolg.

Die Brüder Jussen gehören schon jetzt zu den besten Musikern der Welt. Schon optisch ist es eine Augenweide, sie am Klavier hantieren zu sehen. Am Anfang ihres Konzerts im Kronenzentrum sitzen Arthur und Lucas Jussen mit blondem Schopf und schwarzer Jacke mit golden leuchtenden Messingknöpfen nebeneinander und lassen ihre Kreativität ineinanderfließen. Impulse dazu gab Ludwig van Beethoven mit acht Variationen über ein Thema des Grafen von Waldstein. Der eine beginnt, der andere spielt ihm übergangslos in die Hände.

Die beiden reißen ihr Publikum mit ihrer speziellen Handschrift buchstäblich vom Sitz. Schon als Kind durften sie vor der Königin Beatrix spielen und ein wenig wirken sie heute noch wie zwei Knaben, die vom Himmel mit Zauberhänden ausgerüstet wurden. Dazu kommt ihr feines Gespür für eine empfindungsreiche Interpretation. Sie spüren Franz Schubert nach, dessen feines melancholisches Empfinden für Pianisten grundsätzlich eine besondere Herausforderung darstellt.

Erst bei Francis Poulenc, dem fauchenden Teufel, lassen die beiden alles raus in der Sonate für Klavier zu vier Händen. La Valse ist eines der düstersten Stücke von Maurice Ravel, ein Strudel nach unten im Dreivierteltakt wie gemacht für Hitzköpfe, die nur danach lechzen, die expressiven Stellen herauszustellen.

Ganz eigene Handschrift

Was die beiden Jussen-Brüder so beliebt macht, erlebt der Zuschauer schon hautnah, bevor das eigentliche Hauptwerk des Abends „Le Sacre du Printemps“ von Igor Strawinsky nach der Pause erklingt. Sie setzen Emotionen keine künstlichen Grenzen und schreiben so ganz von selbst ihre eigene Handschrift. Sie erfüllen ein Werk mit fast noch mehr Seele als der Komponist vorgesehen hat, und sie haben den Bogen unglaublich gut heraus, einen Konzertabend am Klavier zu vier Händen zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen. Igor Szrawinskys Mammutwerk hält Facetten bereit, die dem romantischen Feuer der Leidenschaft nur so entgegenkommen: Das allein verraten die Sätze „Die Vorboten des Frühlings“ oder das „Kampfspiel rivalisierender Stämme“. Was für ein Potenzial schlummert in diesem Werk und in anderen der frühen Moderne mehr.

Es ist ein Abend zu vier Händen, der dazu führt, dass hunderte von Händen klatschen bis sie glühen. Besonders die raffinierten Stellen, die schon in Richtung freie Tonalität gehen und mit den alten Tonleitergesetzen brechen, haben es den Brüdern Jussen angetan. Keiner käme auf die Idee, sich bei einem Konzert von ihnen zu langweilen oder auch nur einen Moment zur Seite zu schauen, so packend und mitreißend gehen sie ans Werk.