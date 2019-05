Recht unscheinbar kam der Tagesordnungspunkt 5 der Gemeinderatssitzung am Dienstag daher. Die Straßen- und Wegebenennungen im Lothar-Späth-Carré lassen zunächst nicht auf Diskussionsbedarf schließen. Tatsächlich wurde deswegen sogar die abendliche Sitzung unterbrochen. Dem vorangegangen war ein Einwand von CDU-Stadtrat Claus Stöckle, den er später offiziell als Änderungsantrag stellte. Das Thema: Ausgewogenheit.

Der Gemeinderat hatte darüber zu entscheiden, wie die Straßen und Wege im neuen Lothar-Späth-Carré heißen sollen. Im Ältestenrat wurde der Wunsch geäußert, Politiker als Namensgeber zu wählen, die vor allem in Baden-Württemberg gewirkt haben. Der Beschlussantrag sah folgende Namen vor: Anna-Haag-Straße, Lothar-Späth-Allee, Reinhold-Maier-Straße, Carlo-Schmid-­Weg und Luise-­Kämpf-Straße. „Ich begrüße die Ausgewogenheit in Sachen Geschlechter, aber nicht die der Parteien“, wandte Stöckle ein. Drei SPD-Politiker sind es dem Antrag nach. Dabei gebe es andere Möglichkeiten, so Stöckle. „Etwa den ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss, der in Brackenheim geboren ist und einen engeren Bezug zu Bietigheim-Bissingen hat, als der ehrwürdige Carlo Schmid.“ Der Stadtrat schlug stattdessen Claus Weyrosta vor. Volker Müller, SPD, zeigte sich zwar verblüfft von dem Vorschlag, aber schlug eine Fraktionsberatung vor. „Herr Stöckle hat gar nicht mal so unrecht“, pflichtete Dr. Georg Mehrle, FDP, bei und erklärte, dass sich der Gemeinderat mit Fingerspitzengefühl und geschichtlichem Wissen nicht zum ersten Mal schwertue. Oberbürgermeister Jürgen Kessing scherzte, dass bei dieser Diskussion der ursprüngliche Vorschlag Blumennamen zu nehmen, immer interessanter werde.

Unterbrechung der Sitzung

Auch wenn es für Lacher sorgte, Claus Stöckle versicherte: „Es ist mir ein ehrliches Anliegen“. So wurde nach einer fünfminütigen Unterbrechung dem Änderungsantrag mehrheitlich zugestimmt und dann über die geänderte Beschlussvorlage abgestimmt. Mit vier Enthaltungen stimmte der Gemeinderat für die Benennung der Straßen und Wege in Anna-Haag-Straße, Lothar-Späth-Allee, Reinhold-Maier-Straße, Luise-Kämpf-Straße und Claus-Weyrosta-Weg. „Respekt für den Vorschlag. Es ehrt euch, obwohl Claus Weyrosta nicht immer Freund der CDU war“, richtete Müller abschließend das Wort in Richtung der CDU-Fraktion. Weyrosta passe in das Carré. Nicht zuletzt auch, weil er maßgeblich am Bietigheimer Tag beteiligt war.