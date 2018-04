Bietigheim-Bissingen Auf ungewohnter Spielfläche

Bietigheim-Bissingen / Von Ysina Hipp

Dienstags trainieren die Damen des Bietigheimer HTC normalerweise auf dem Kunstrasenplatz im Buch. In dieser Woche war der Treffpunkt allerdings die Eishalle im Ellental. In Absprache mit der Damenmannschaft der Steelers haben die beiden Teams ein gemeinsames Training auf dem Eis organisiert.

„Wir wollten mal ausprobieren, was die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Hockey und Eishockey sind, außerdem ist es ein cooles Teamevent“, so Sabrina Rummel vom BHTC. Rund 20 Sportlerinnen des BHTC waren bei dem außergewöhnlichen Training dabei. Als erstes wurde für jede Hockeyspielerin ein Paar Schlittschuhe von den Steelers bereitgestellt. In der Kabine angekommen, gab es für jede eine Ausrüstung. Das mühevolle Anziehen von Beinschonern, der Hose, dem Schulterschutz, den Ellbogenschützern und dem Helm dauerte bei den Eishockey-Neulingen seine Zeit. Obwohl die Sportlerinnen beim Feldhockey auch zum Beispiel Schienbeinschützer und einen Mundschutz tragen, ist man beim Eishockey von Kopf bis Fuß komplett geschützt. Als alle dann in voller Montur waren, ging es ab auf das Eis.

Schwieriges Kurvenfahren

Mariusz Piasecki, Trainer der Eishockey-Damenmannschaft, sagte: „Ich habe gleich gesehen, dass die Mädels keine ,Pinguine’ zum Schlittschuh laufen brauchen werden.“ Trotz allem war der Start auf dem Eis bei den meisten ein wenig wackelig. Zum Bremsen diente dem Hockeyteam am Anfang häufig noch die Bande und beim Kurvenfahren stürzte die eine oder andere, aber niemand verletzte sich.

Nach einiger Zeit auf dem rutschigen Untergrund und ein paar Übungen unter Anleitung der Eishockeydamen, lief es aber immer besser. Vanessa Strom, Kapitänin der Eishockeymannschaft war begeistert von den anderen Sportlerinnen: „Die Mädels haben das echt sehr gut gemacht, vor allem auch das Schlittschuhlaufen. Und die Koordination zwischen Schläger und Beinen stimmt auch.“

Der Schläger beim Eishockey ist zwar um einiges länger als der Feldhockeyschläger und er wird mit der anderen Hand geführt, aber von der Handhabung ist er ungefähr vergleichbar mit dem Schläger vom Rasen. Am Ende des Trainings gab es dann noch richtige Spiele auf drei kleinen Feldern. Die Hockeyspielerinnen wurden in Teams von vier bis fünf Spielerinnen aufgeteilt. Durch laute Jubelrufe und „High-fives“ wurden die einzelnen Tore der kleinen Mannschaften untereinander gefeiert.

Nach circa zwei Stunden war das Training dann zu Ende und die Neulinge auf dem Eis auch ziemlich geschafft. „In der Ausrüstung haben wir alle so geschwitzt obwohl es in der Halle ja ziemlich kalt ist“, so Theresa Lindenberger vom BHTC. Trotz Schweiß und ein paar blauen Flecken hat der kurzfristige Sportartenwechsel dem ganzen Hockeyteam Spaß gemacht. Sabrina Rummel betonte: „Es war richtig cool mal was anders zu sehen und auszuprobieren. Jetzt freuen wir uns darauf wenn die Steelers-Damen uns im Sommer im Buch auf dem Platz besuchen kommen.“ Dann heißt es „Feldhockey meets Eishockey“. Steelers-Spielerin Jil Turco: „Als die Anfrage kam, fanden wir das alle gleich cool und haben uns sehr auf das etwas andere Training gefreut. Das Training hat großen Spaß gemacht.“