Um über Probleme des Klimawandels und ökologische Krisen nicht nur zu diskutieren, hat das Berufliche Schulzentrum Bietigheim-Bissingen (BSZ) am Ende des Schuljahres einen schulweiten Aktionstag durchgeführt. Rund 600 Schülerinnen und Schüler sowie mehr als 100 Lehrkräfte und externe Referenten haben sich bei der Aktion mit dem Namen „#bsz.öko_logisch“ an 30 verschiedenen Projekten beteiligt.

Die Schülerinnen und Schüler konnten zwischen Mitmachaktion, Exkursion und Besuch von Vorträgen wählen. Den Einstieg in den Tag übernahm Markus Moskau, Mitglied der Ludwigsburger Gruppe von Fridays For Future. In einem anschaulichen und faktenbasierten Vortrag klärten drei Referenten der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen über Ursachen und Folgen des Klimawandels auf. Die Vortragsreihe wurde von Gerhard Dittes vom BUND Bretten mit einem Referat über Wildbienen abgerundet. Der in Fachkreisen sehr geschätzte Experte infomierte unter anderem über den Kauf von Bioprodukten.

Dass Spaß und Umweltschutz sich nicht ausschließen müssen, zeigte die „Canadier-Müllabfuhr“. Über vierzig Schüler fischten einige Kilogramm an Plastikmüll aus der Enz und von deren Ufer. Auch bei den Workshops „Marmelade kochen“ und „Naturkosmetik herstellen“ war es ein Leichtes, nachhaltiges Handeln und Spaß miteinander zu verbinden. Ein Projekt für Schüler, die anpacken können, war der Bau des Wildbienenhotels. In drei große Holzstelen mit einem Eigengewicht von zusammen knapp einer halben Tonne bohrten sie viele hundert Löcher, die den gefährdeten Wildbienen fortan auf dem Schulgelände als Nisthilfe dienen.