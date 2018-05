Stadtradeln Auch Verwaltung radelt für die Umwelt

Bietigheim-Bissingen / bz

Zu schlagen gilt es gut 117 000 gefahrene Kilometer. So viel wurden im vergangenen Jahr im Landkreis Ludwigsburg bei der bundesweiten Aktion Stadtradeln erstrampelt. Der Kreis beteiligte sich damals zum ersten Mal daran. Dieses Jahr geht es mit Verstärkung aus Bietigheim-Bissingen in die zweite Runde: Die Stadt ist nun ebenfalls mit von der Partie.

2017 sei alles ein bisschen kurzfristig gewesen, begründet Sprecherin Anette Hochmuth, warum man damals passiv blieb. Nun gab es ordentlich Vorlauf: Bereits seit vergangenem Herbst planen die Verantwortlichen aus Bietigheim-Bissingen und acht weiteren Kreisgemeinden gemeinsam mit den Zuständigen des Landratsamtes die Aktion. Dabei steht die Stadt an Enz und Metter gleich zum Start im Mittelpunkt: Die Auftaktveranstaltung findet anlässlich des alle zwei Jahre stattfindenden Radaktionstag am 1. Juli im Bürgergarten statt. Aus allen teilnehmenden Kreis-Kommunen werden Sternfahrten dorthin führen.

Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses, einem Netzwerk von Städten, Gemeinden und Kreisen, dem rund 1700 Mitglieder in 26 Ländern Europas angehören. Ziel ist es nach eigenen Angaben, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, ein Zeichen für vermehrte Radförderung in der Kommune zu setzten und auch einfach Spaß am Fahrradfahren zu haben. Dazu sollen im Zeitraum vom 1. Mai bis 30. September an 21 aufeinanderfolgenden Tagen möglichst viele Kilometer beruflich und privat mit dem Rad zurückgelegt werden. Im Kreis Ludwigsburg wurden diese drei Wochen auf 1. bis 21. Juli gelegt.

Das Stadtradeln ist als Wettbewerb konzipiert. Während des Aktionszeitraums tragen die Teilnehmer die zurückgelegten Kilometer über einen Online-Radelkalender ein. Die Ergebnisse werden im Internet veröffentlicht, sodass sowohl bundesweite Vergleiche zwischen den Kommunen als auch Teamvergleiche innerhalb der Kommune möglich sind. Außerdem wird angegeben, wie viel CO2 dadurch vermieden wird.

Zusätzlicher Anreiz in Bietigheim-Bissingen könnte sein, dass das Stadtradeln mit einer Aktion der Bietigheimer Wohnungbau GmbH zusammenfällt, die im Juli und August im neuen Parkhaus West die Möglichkeit bietet, umsonst sein Fahrrad abzustellen. Die Attraktivität des Parkhauses für Radler, mit der es bislang noch nicht zum Besten bestellt ist (die BZ berichtete), soll dadurch gesteigert werden, so die Absicht.

Resonanz bislang gut

Der Klimaschutzmanager des Landkreises Ludwigsburg, Dennis Fricken, zeigt sich in einer Mitteilung erfreut über die bisherige Resonanz beim Stadtradeln. In Bietigheim-Bissingen sind bislang unter anderem Teams der Ellentalgymnasien, der Realschule Bissingen, weiterer Schulen und des ADFC angemeldet. Nach derzeitigem Stand sind es rund 40 Teilnehmer in 9 Mannschaften. Auch die Stadtverwaltung will in die Pedale treten. „Wir sind auf jeden Fall dabei“, sagt Sprecherin Anette Hochmuth.

Das genaue Programm der Auftaktveranstaltung am 1. Juli wird noch bekanntgegeben.



www.stadtradeln.de