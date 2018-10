Kabarett Antworten auf drängende Frauenfragen

Bietigheim-Bissingen / Bettina Nowakowski

Falls Sie nicht wissen sollten, was Sie Ihrem Mann zum Geburtstag schenken wollen: Gehen Sie in den Baumarkt und kaufen „irgendwas, wo groß Power draufsteht“. Denn Kabarettist Horst Schroth weiß, dass Männer vor allem Geschenke schätzen, die sie gerade nicht bräuchten, aber schon hätten, wenn sie sie dann mal bräuchten. „Power drauf, Kabel dran – perfektes Geschenk für jeden Mann“ ist seine Erkenntnis.

Mit seinem aktuellen Programm „Wenn Frauen immer weiter fragen – ein Update für Fortgeschrittene“ gastierte Horst Schroth im gut besetzten Kronenzentrum am Donnerstagabend. Viele Frauen hätten ihm Mails geschickt, so der Kabarettist, mit Fragen, die er als Frauen- und Männerversteher so treffsicher wie erkenntnisreich beantworten konnte. Sehr zum Vergnügen des Publikums, das sich in der einen oder anderen Situation wiedererkannte. „Wie ticken Männer?“ lautete eine der Fragen. Das männliche Gehirn müsse man sich wie ein „Klubhaus“ vorstellen, so Schroth, mit einzelnen Zimmern, die nicht untereinander verbunden wären. Dementsprechend brauche der Mann eine gewisse Zeit, um zu reagieren, wenn er vom „Herrenzimmer“ – ein leerer Raum, in dem der Mann „einfach aufhöre zu denken“ – erst in das gedankliche Zimmer zu seiner fragenden Frau wechsle. Und dann alles sofort vergessen habe, wenn er dieses Zimmer wieder verlässt.

Schroth bedient sich in seinen Ausführungen zu den Unterschieden zwischen Mann und Frau gängiger Klischees, aber mit einem differenzierten, ironischen Blick auf Alltägliches, und das in einer intelligenten und pointierten Art und Weise. „Sehr authentisch, das ist aus dem Leben gegriffen“, fand eine Zuschauerin. Schroth lüftete einige Geheimnisse: Warum es immer mehr so genannte „DOBYs“ gebe („Daddy old, Baby young“) oder große Frauen auf kleine Männer stehen („kleine Männer nehmen wenig Platz ein und sind sparsam im Unterhalt“). Eine amüsante, kabarettistische Lebenshilfe im ewigen Geschlechterkampf, die nach gut zwei Stunden verdient viel Applaus vom Publikum erhielt.