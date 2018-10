Baugebiet Anlieger gegen „Betonklötze“

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Die Pläne des Ludwigsburger Immobilienunternehmens Pflugfelder, auf einem 3484 Quadratmeter großen Gelände im Bereich Schwarzwaldstraße/Hölderlinstraße, wo sich ein ehemaliger landwirtschaftlicher Betrieb befindet, 50 Wohnungen und zwei Stadthäuser zu bauen (die BZ berichtete), stoßen bei Anliegern auf Widerspruch. „Wir verstehen, dass die Stadt Wohnraum schaffen möchte und finden das auch richtig, aber in angemessenem Maße“, heißt es in einem Flyer, mit dem sie gemeinsam Widerspruch einlegen wollen. Stephan und Nicole Tschierschwitz aus der Hölderlinstraße, die nach einer Informationsveranstaltung der Stadt die Initiative ergriffen und Meinungen eingesammelt haben, haben der Stadtverwaltung eine Unterschriftenliste übersandt. Mit Stand von Montagmittag haben 112 Bewohner des umliegenden Wohngebiets unterschrieben.

Vor allem an den vier geplanten Mehrfamilienhäusern entzündet sich die Kritik. „Gefühlt werden nur noch Betonklötze errichtet, die das Erscheinungsbild der städtischen Wohnsiedlungen zunehmend verdichten und die Homogenität der Bebauung zerstören“, schreiben Stephan und Nicole Tschierschwitz an die Stadtverwaltung.

Das mit fünf Stockwerken (plus Erdgeschoss) höchste der geplanten Gebäude („Haus D“) widerspreche am deutlichsten dem aktuellen Bebauungsplan „Schwarzwaldstraße“. Die Unterzeichner weisen darauf hin, dass die aktuelle maximale Gebäudehöhe der Bestandsgebäude etwas unter der Höhe des Hauses C (Erdgeschoss plus drei Stockwerke) liege. „Unserer Auffassung nach ist diese Höhenbegrenzung ausreichend, um dem steigenden Wohnbedarf in der Stadt in ausreichendem Maße gerecht zu werden.“

Apropos Wohnbedarf. Die Verfasser des Schreibens sind der Auffassung, dass dieser dramatisiert werde und dass durch weitere laufende oder abgeschlossene Planverfahren oder Baumaßnahmen wie etwa im Bogenviertel oder im Gebiet Stuttgarter-/Freiberger-/Gartenstraße in den kommenden Jahren so viel Wohnraum geschaffen werde, dass man sich auf Flächen im Gebiet Schwarzwald-/Hölderlinstraße an der vorhandenen Bebauungsart orientieren könne. „Reihenhäuser oder Stadthäuser wären hier eine angemessene Bauweise und würden dem Bedarf an Einfamilienhäusern gerecht werden, dem in den Planungsverfahren nicht in ausreichendem Maße nachgekommen wird.“

Thema Parken und Verkehr

Die Anzahl der Menschen auf dem begrenzten Raum, sei das größte Problem, so Stephan Tschierschwitz gegenüber der BZ. Er wirft dem Investor vor, „möglichst viel Geld durch die Investition reinholen“ zu wollen.

Man befürworte eine „effiziente Nutzung von bereits erschlossenem innerstädtischem Wohnraum mit Augenmaß und passend zum aktuellen Stadtbild“, sage aber Nein „zu übergroßen Betonklötzen, die nicht zum Erscheinungsbild unserer altstadtnahen Wohnlage passen“, so die Anlieger.

Kritisiert wird auch, dass die Anzahl der geplanten Wohnungen und die damit verbundene Zahl der zukünftigen Bewohner (150 bis 200) sich wesentlich auf die zukünftige Verkehrs- und Parkplatzsituation auswirken werde. „Wir befürchten durch die übertriebene Anzahl an Wohneinheiten viele Folgeprobleme, die sowohl den aktuellen als auch den zukünftigen Bewohnern erspart bleiben oder zumindest reduziert werden könnten.“ Zudem wird die Planung mit Flachdächern statt Satteldächern moniert.

Tschierschwitz ärgert sich, dass die betroffenen Anwohner nicht mit einem Anschreiben persönlich von dem Vorhaben verständigt worden seien. „Wir haben eine Gaube gebaut, und die Nachbarn mussten zustimmen und wurden dafür angeschrieben.“ Hier solle ein „Hochhaus“ gebaut werden, und man erfahre lediglich in der Zeitung davon.

Das Ganze mündet in den Vorwurf, die „alten“ Bewohner des Wohngebietes würden zu kurz kommen. „Unserer Meinung nach sollte die Stadt in erster Linie die Bürger vertreten, die bereits in der Stadt wohnen und nicht von denen sprechen, die möglicherweise zuziehen werden.“

Gemeinderat entscheidet

Wie Anette Hochmuth, die Sprecherin der Stadtverwaltung, auf BZ-Anfrage mitteilte, können die Pläne für das Neubaugebiet, die am 18. September in einer Informationsveranstaltung im Bissinger Rathaus vorgestellt wurden, noch bis zum 12. Oktober im Rathaus Bissingen eingesehen werden. Ebenso sind die Planunterlagen auch im Internet zum Herunterladen eingestellt.

Die Einwendungen der Anlieger und alle anderen Stellungnahmen zum Bebauungsplan würden gesammelt, so die Sprecherin zum weiteren Verfahren. Letztlich müsse dann der Gemeinderat eine Abwägung treffen und entscheiden, wie das Baugebiet aussehen soll.