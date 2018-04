Historie An Denkmalen besteht kein Mangel

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Denkmal oder nicht? Diese Frage spielt beim Thema Bauen eine entscheidende Rolle. So hat beispielsweise die Stadtmauer zum Streit unter Nachbarn gesorgt (die BZ berichtete). Abreißen kann man sie aus denkmalschutzrechtlichen Gründen jedoch nicht. „Die Reste der mittelalterlichen Stadtbefestigung, teils mit anschaulich erhaltenem Zwinger, haben hohen dokumentarischen Wert für die Entwicklung der Stadt und insbesondere im Süden auch hohe Bedeutung für die Stadtansicht“, heißt es im „Denkmalpflegerischen Werteplan“ des Regierungspräsidiums, Referat Denkmalpflege. Doch wer bestimmt, was als Denkmal gilt und was nicht? Und was darf man dann noch tun? Ein Überblick.

Beim Regierungspräsidium, bei dem das Landesamt für Denkmalschutz angesiedelt ist, verweist man aufs Gesetz. Es sei Aufgabe des Landesdenkmalamts, Kulturdenkmale zu erkennen. Was ein Kulturdenkmal ist, werde vom Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg definiert. Dort heißt es in Paragraf 2, Absatz 1: „Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes sind Sachen, Sachgesamtheiten und Teile von Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht.“ In der Praxis hat das dazu geführt, dass es in Bietigheim-Bissingen nach Angaben von Sprecherin Anette Hochmuth rund 110 Denkmale gibt.

Vor allem die Bietigheimer Altstadt hat es den Denkmalschützern angetan. Für sie gibt es einen denkmalpflegerischen Werteplan, der historische Stadtkern ist als Gesamtanlage geschützt. „Bietigheim zählt zu den besonders gut erhaltenen historischen Stadtkernen in der Region Stuttgart“, sagte der damalige Regierungsvizepräsident Josef Kreuzberger bei der Übergabe des Werteplans im Jahr 2009. Darin sind die denkmalpflegerischen Werte präzise erfasst und anschaulich dargestellt. Auch der Kontext mit erhaltenswerten Gebäuden, Straßenzügen, Plätzen und Grünflächen ist dokumentiert.

Neben der Stadtmauer sind jede Menge Wohnhäuser genannt. Herausragende Gebäude sind unter anderem die Kelter, der Pulverturm und das Untere Tor, das Rathaus, das Hornmoldhaus oder das Schloss. Was den Hillerplatz anbelang, so ist die Villa am Hillerplatz 1 denkmalgeschützt, das ehemalige Lamm am Hillerplatz 3 jedoch nicht. Wie berichtet soll dieses vom Bauträger Paulus Wohnbau, der dort ein Neubauprojekt plant, aber dennoch zumindest teilweise saniert werden.

Staatliche Förderung

Was bauliche Veränderungen an denkmalgeschützten Bauwerken anbelangt, so sind diese nach Auskunft des Regierungspräsidiums grundsätzlich genehmigungspflichtig. Unter bestimmten Umständen gibt es für die Eigentümer aber auch in einem solchen Fall grünes Licht. „Renovierungen, Umbauten und Anpassungen an neue gesetzliche Vorgaben – zum Beispiel energetische Ertüchtigung oder Barrierearmut – gehören dazu ebenso wie teilweise oder vollständige Abbrüche“, teilt Sprecherin Katja Lumpp mit. Unter der Voraussetzung, dass „denkmalkonstituierende Elemente“ nicht beeinträchtigt würden, seien bauliche Eingriffe unter Umständen genehmigungsfähig. Dabei handle es sich aber stets um Einzelfallentscheidungen. Immerhin: Denkmaleigentümer, die zum Erhalt ihres Denkmals gesetzlich verpflichtet sind, können im Gegenzug gegebenenfalls für die „denkmalgeschuldeten Mehrkosten“ bei Baumaßnahmen von staatlicher Förderung profitieren, so die Sprecherin.