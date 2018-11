Bietigheim-Bissingen Ampelsteuerung via Satellit

Bietigheim-Bissingen / Michaela Glemser

Der Verkehr auf den Straßen der deutschen Städte nimmt nach den aktuellen Prognosen um 1,5 bis 2 Prozent zu. Dies gilt auch für die Kreisstadt Bietigheim-Bissingen, in der die Straßen über eine Länge von stattlichen 220 Kilometern verlaufen. Zuständig für diese Verkehrsadern der Stadt an Enz und Metter ist unter anderem der Leiter des Hoch- und Tiefbauamts von Bietigheim-Bissingen, Claus-Dieter Jaisle. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Politik.Live“ der Schiller-Volkshochschule informierte Jaisle am Samstag im Bissinger Rathaus darüber, wie modernes Straßenverkehrsmanagement funktioniert und wie sich die heutige Technik im Laufe der Jahre entwickelt hat.

Straßen in gutem Zustand

„Auf der Hauptschlagader der Stadt Bietigheim-Bissingen, der Bundesstraße B27, fahren nach den Ergebnissen der letzten Verkehrszählung im Jahr 2014 über 53 000 Fahrzeuge am Tag. Aus Richtung Löchgau kommen 23 000 Fahrzeuge täglich in die Stadt und aus Richtung Ingersheim 19 000 Fahrzeuge. Diese enorme Belastung ist auch beim Asphaltbelag spürbar, der heute in der Regel schon alle 15 Jahre erneuert werden muss“, machte der Bietigheimer Bauamtsleiter deutlich. Trotz dieser enormen Unterhaltungsmaßnamen befinden sich die Straßen in der Großen Kreisstadt, nach Auskunft von Claus-Dieter Jaisle, in einem guten Zustand. Nur 25 Prozent der Straßenstrecken seien in einem mäßigen, sechs Prozent in einem schlechten Zustand. „In die Gesamtstraßenfläche von 1,3 Millionen Quadratmeter in Bietigheim-Bissingen investieren die Vertreter der Stadt rund zwei Euro pro Quadratmeter im Jahr 2019. Im Vergleich: Die Bundesanstalt für Straßenwesen empfiehlt 1,50 Euro pro Quadratmeter.

Auch bei der Umsetzung moderner Technik zur Steuerung und Leitung des Verkehrs steht die Kommune im Vergleich gut da. So konnte Oberbürgermeister Jürgen Kessing im Jahr 2016 eine der weltweit sparsamsten Ampeln mit 1-Watt-Technik an der Kreuzung der Flößerstraße mit der Wörthstraße in Bissingen einweihen. Bereits im Jahr 2000 wurde an der Kreuzung der Hillerstraße bei einer Lichtsignalanlage die energiesparende LED-Technik eingeführt. Dabei leuchten die LEDs farbig hinter den weißen Scheiben. Das reduziere die Blendung bei Sonnenlicht. „Bei den früheren Ampeln mit Glühbirnen waren die Scheiben farbig und die Glühbirnen weiß“, erläuterte Jaisle. Ab 2008 wurden alle Lichtsignalanlagen in der Stadt auf LED-Technik umgerüstet. Die Investitionskosten beliefen sich dafür auf 1,1 Millionen Euro, wobei der Bund und das Land insgesamt 430 000 Euro beisteuerten. Die Stromkostenersparnis nach der Umrüstung belief sich auf 145 000 Euro jährlich. „Im Stadtgebiet Bietigheim-Bissingen gibt es insgesamt 65 Signalanlagen, wobei der gesamte Kreuzungsbereich als eine Signalanlage zählt.“ Im Detail sind das: 440 Masten mit 2900 Leuchtfeldern. Diese werden über den Verkehrsrechner der Stadt, der sich im Bissinger Rathaus befindet, zentral gesteuert. Ein Bedienelement für die Software, in welcher der Schwerpunkt der Technik steckt, hat aber auch im Hoch- und Tiefbauamt der Stadt seinen Platz. Zudem kann Jaisle auf den Verkehrsrechner auch per Smartphone zugreifen und die Ampelanlagen bei Bedarf auch von zuhause aus steuern. Für die Ampeln sind unterschiedliche Tagespläne hinterlegt, die auch auf Feiertage oder stärkeren Verkehr zu bestimmten Tageszeiten reagieren.

Welche Programme beispielsweise auszuwählen sind, können die dynamischen Pförtnerampeln an den fünf maßgeblichen Zugängen an die Stadt signalisieren. Mit Hilfe von Induktionsschleifen, die in den Asphalt eingelassen sind und über welche die Fahrzeuge vor der Ampel fahren, bestimmen die Ampeln, wie lange die Rot- oder Grünphase andauern soll, damit nicht zu viel Verkehr in die Innenstadt rollt.

Regelung der Ampeln

Zusätzlich gibt es für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und für die Busse des Öffentlichen Personennahverkehrs inzwischen ein satellitengestütztes System, das in die Steuerung der Ampelanlagen eingreift. So sind die Feuerwehrfahrzeuge der Stadt und die Busse im ÖPNV mit sogenannten „On-Board-Units“ ausgestattet, die per GPS vom Satelliten lokalisiert werden. „In Zukunft wollen wir damit auch noch die Einsatzfahrzeuge des DRK ausstatten“, berichtete Jaisle. Die zahlreichen, interessierten Besucher im Bissinger Rathaus waren beeindruckt, wie mit moderner Technik der Verkehr in Bietigheim-Bissingen geregelt wird, aber so mancher Stau immer noch unvermeidbar ist.