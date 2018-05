Römerhaus Am Schluss sind alle mit dem Ergebnis zufrieden

Walheim / bz

„Es ist alles gut“, fasst Ursula Oswald, Vorsitzende des Fördervereins Römerhaus Walheim, die über Jahre währenden Bemühungen des Fördervereins um eine Auffrischung und Modernisierung der Dauerausstellung im Museum Römerhaus zusammen. Gemeinsam mit der Gemeinde Walheim als Eigentümer und dem Archäologischen Landesmuseum Konstanz (ALM), dessen Zweigmuseum das Römerhaus ist, trägt der Förderverein wesentlich zum Betrieb des 1991 eröffneten Museums bei.

Nicht immer verlief die Zusammenarbeit reibungslos, worauf Ursula Oswald offen hinwies. Besonders in den letzten Jahren lieferte man sich harte Wortgefechte, als es darum ging, die seit der Eröffnung unveränderte und inzwischen veraltete und angestaubte Ausstellung zu erneuern. Man suchte einen neuen Weg, die Bedeutung der Ruine zu erklären, zu deren Schutz das Römerhaus überhaupt erst gebaut wurde.

Eine von der Gemeinde und dem Verein in Auftrag gegebene Neukonzeption war dem ALM als potenziellem Mitfinanzier mit zu erwartenden Gesamtkosten von 150 000 Euro schlicht zu teuer. Für den Verein, so räumte Ursula Oswald ein, sei es nicht einfach gewesen, das von ihm finanzierte Konzept in die Tonne treten zu müssen.

Die Arbeit in Frage gestellt

Hinzu kamen Signale aus der Landespolitik, denen zufolge das Land die kleinen Museen nicht mehr im gewohnten Maße unterstützen wolle und seine Kräfte auf die großen Museen konzentrieren werde. Der Walheimer Förderverein sah die ehrenamtliche Arbeit vieler Jahre in Frage gestellt.

Nach einem Brandbrief des Fördervereins an Gemeinde und ALM raufte man sich schließlich wieder zusammen und verständigte sich auf eine vom ALM ergedachte Konzeption, die nur 70 000 Euro kostet. Der Betrag wird von den drei Partnern und der Stiftung Kunst und Kultur der Kreissparkasse Ludwigsburg aufgebracht.

Bei der kleinen Feier am Freitag bekannte sich Gastrednerin Jutta Ulmer-Straub, Ministerialrätin im Kultusministerium, ausdrücklich zur Förderung gerade auch der kleinen Museen im Land. Das Römerhaus Walheim habe immerhin 80 000 Besucher in den letzten 26 Jahren gehabt. Das sei angesichts der sehr begrenzten Öffnungszeit „erstaunlich und respektabel”. Das ALM habe in den letzten 15 Jahren sechs Sonderausstellungen nach Walheim gebracht. Die Botschafterin aus dem Ministerium lobte das Engagement der Mitglieder des Fördervereins, der für seine Arbeit 2014 den Archäologiepreis des Landes Baden-Württemberg erhalten habe. Bürgermeister Albrecht Dautel freute sich, dass das Römerhaus wieder eine Perspektive für die nächsten Jahre und Jahrzehnte habe. „Die Neugestaltung ist gelungen”, lautete die einhellige Meinung der Gäste am Freitagabend.

Die neue Museumskonzeption steht ganz unter dem Motto „story telling“, also Geschichten erzählen. Der Aktionstag am Sonntag wurde bei Kaiserwetter diesem Anspruch in vollem Umfang gerecht. Die befreundete Historiengruppe „Numerus Brittonum“ aus Welzheim nahm die Besucher mit auf eine spannende Zeitreise 1800 Jahre zurück.

Neben einer römischen Garküche hatten die Welzheimer den Stand eines Schreibers aufgebaut, wo man über das römische Zahlensystem und die damaligen Rechenhilfen informiert wurde. Ein „mercator“, ein römischer reisender Händler, war vor Ort und präsentierte Alltagsgegenstände der damaligen Zeit.

Beim Bader konnte man Einblicke in das römische Bade- und Latrinenwesen gewinnen. Auf besonderes Interesse, vor allem bei kleinen und großen Buben, stießen die Modelle eines römischen Katapults und eines „scorpio“, eines Pfeilgeschützes. Andere Stände widmeten sich den römisch-keltischen Göttern und der Bau- und Vermessungstechnik.