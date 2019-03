Am kommenden Mittwoch, 13. März, sind die Bürger an der Reihe. Bei einer Informationsveranstaltung im Rathaus Bissingen, Großer Sitzungssaal, können sie Anregungen und Wünsche zu einer Planung im Dreieck Freiberger Straße/Rohräckerstraße/Poststräßle vorbringen. Die Stadt informiert über ein Bauvorhaben, bei dem die DL Concept GmbH aus Bietigheim-Bissingen ein Wohn- und Geschäftshaus an dem Knotenpunkt errichten will.

Der Gemeinderat hatte bereits im Dezember die Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren für das Areal beschlossen. Bisher wird dieses ausschließlich zum Wohnen genutzt.

Die DL Concept hat das Grundstück „Freiberger Straße 3“ Ende 2016 erworben. Geschäftsführer Daniel Leno sieht Bedarf an Büros und Praxen, die dort zusammen mit sechs bis zehn Wohnungen entstehen sollen. Das geplante Wohn- und Geschäftshaus soll entlang der Freiberger Straße und dem Poststräßle in geschlossener Bauweise, verteilt auf drei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss, realisiert werden.

Dazu soll die bisher weit zurückgezogene Baugrenze näher an die Straße rücken und einen Schallschutz für die östlich und südlich angrenzende Wohnbebauung ermöglichen. Die Nutzfläche betrage knapp 3000 Quadratmeter, auch eine Tiefgarage sei vorgesehen, sagt Leno. Ein älteres Haus, das sich bisher dort befindet, soll dazu abgerissen werden, auch eine Trafostation muss verlegt werden. Ziel sei ein Baubeginn im Frühjahr 2020, so der Geschäftsführer.

Auch die Stadtverwaltung sieht das Vorhaben zwischen Lothar-Späth-Carré und Bogenviertel positiv. „Zum einen wird das Areal durch die geschlossene Bebauung mit gemischter Wohn- und Gewerbenutzung besser ausgenutzt, zum anderen können auch die verkehrlichen Verhältnisse durch zusätzliche Spuren auf der Freiberger Straße verbessert werden“, sagt Pressesprecherin Anette Hochmuth. Denn die Stadt will im Zuge des Bauvorhabens die Leistungsfähigkeit an der Kreuzung Stuttgarter Straße/Poststräßle für die Zufahrt aus der Freiberger Straße verbessern. Der Grund: An dem Knotenpunkt staut sich in den Verkehrsspitzen häufig der Verkehr.

Straße wird breiter

Gebaut werden soll in zwei Abschnitten. Im ersten Bauabschnitt soll das geplante Gebäude auf dem Grundstück Freiberger Straße 3 zunächst über eine provisorische Zufahrt über den Weg, der parallel zum Poststräßle verläuft, erschlossen werden. In der Freiberger Straße soll im Mündungsbereich die zweite Geradeausspur im Abschnitt des überplanten Grundstücks verlängert werden, um damit den Verkehrsfluss in Richtung Bahnhofstraße zu verbessern. Außerdem sollen auch der Gehweg und der Radweg ausgebaut werden. Ab dem zweiten Bauabschnitt soll die Erschließung direkt von der Rohräckerstraße aus erfolgen, um den mit zunehmender Wohn- und Gewerbenutzung ansteigenden Verkehr abwickeln zu können.

Dann soll auch die weitere Verbreiterung der Freiberger Straße bis zur Rohräckerstraße in Angriff genommen werden.

Info Die Planung kann bis zum 29. März zu den Sprechzeiten im Rathaus-Foyer Bissingen eingesehen werden. Anregungen und Hinweise können persönlich oder schriftlich während dieser Zeit beim Stadtentwicklungsamt, Rathaus Bissingen, Zimmer 316, oder per Mail an stadtentwicklung@bietigheim-bissingen.de eingereicht werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Informationen gibt es auch auf der städtischen Homepage unter laufende Planverfahren.

