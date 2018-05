BZ-Aktion Als Zugabe gibt’s eine Sängerin

Zum zehnten Mal spielt die Dürr Bigband für die BZ-Aktion Menschn in Not am Muttertag. © Foto: Kalb

Bietigheim-Bissingen / Gabriele Szczegulski

Nach wie vor sind Bigbands fest in Männerhand. Ganz selten ist es, dass eine Frau in einem Orchester mitspielt. Die Dürr Bigband hat aus diesem Manko eine Tugend gemacht und für ihre Matinee am Muttertag, 13. Mai, 10.30 Uhr, zugunsten der BZ-Aktion Menschen in Not eine Sängerin engagiert. „Zum ersten Mal treten wir mit einer Sängerin auf“, sagt Dieter Friedrich, Sprecher der Dürr Bigband.

Dabei ist es schon das zehnte Mal, dass die Firmenband aus Bissingen für die BZ-Aktion an Muttertag für den guten Zweck spielt. „Und genau das ist der Grund, dieses Mal unseren Gästen etwas Besonderes zu bieten“, so Friedrich. Eva Letitia Padilla ist eine Jazzsängerin aus Stuttgart, die Jürgen Bothner, Dirigent der Dürr Bigband, beim Konzert „Dürr & Friends“ auf dem Dürr-Campus kennenlernte. Zweimal trat sie dort mit Max Greger junior auf. „Wir waren gleich begeistert von ihr und da entstand die Idee, sie für das BZ-Konzert zu engagieren“, sagt Friedrich.

Ganz neue Erfahrung

Eigens für das Konzert wurden vier Titel komplett neu erarbeitet. „Das war eine ganz neue Erfahrung für uns, zudem können wir das wahrscheinlich nur einmal zusammen proben, in der Generalprobe“, sagt der Musiker. Gemeinsam intonieren die Dürr Bigband und Eva Letitia Padilla die Songs „I’ ve got you under my skin“, „Bei mir biste schön“, „Wonderful“ und „Straighten up and fly right“ von Nat King Cole.

Die Dürr Bigband selbst spielt Klassiker der Bigband-Literatur instrumental. Zudem hat sie sich natürlich, wie auch die Jahre zuvor, eine Gastband eingeladen. Auf vielfachen Wunsch der Besucher der Konzerte ist dies am 13. Mai die Porsche Bigband. „Die Porschianer sind auf unseren Konzerten immer besonders gut angekommen, deswegen dachten wir, dann laden wir sie zu diesem kleinen Jubiläum ein“, sagt Dieter Friedrich.

Auch die Porsche Bigband aus Stuttgart bietet eine klassische Bigbandbesetzung und den typischen Bigbandsound. Geleitet wird die Band von Profimusiker Meinhard „Obi“ Jenne.

Alle an der Matinee Beteiligten spielen ohne Gage und der Erlös geht zugunsten der BZ Aktion Menschen in Not.

Info Die Muttertagsmatinee mit der Dürr Bigband, Sängerin Eva Letitia Padilla und der Porsche Bigband findet am Sonntag, 13. Mai, 10.30 Uhr, im Kronenzentrum in Bietigheim statt. Karten zu 15 Euro (Kinder: 8 Euro) gibt es am Ticketschalter der Bietigheimer Zeitung, Kronenbergstraße 10.