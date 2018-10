Bietigheim-Bissingen Alles ergibt ein Muster

Bietigheim-Bissingen / Carolin Domke

Erst beim näheren Betrachten ergibt sich ein schlüssiges Muster. Eins, das sich durch die komplette Ausstellung von Simone Westerwinter, Luisa Richter und Matthias Gnatzy in der Städtischen Galerie in Bietigheim-Bissingen zieht und oft erst im Detail deutlich wird. Gleich drei Besigheimer Künstler hat die Galerie für die aktuelle Ausstellung ausgewählt und bringt somit Kunst aus dem Nachbarort unter ein Dach.

Den Großteil nimmt im modernen Gebäudeteil Simone Westerwinters Werkschau „Revolution (Make-up) Palette“ ein. Eine „Clownimone“ auf dem Plakat zeigt eine junge Frau mit kämpferischer Pose, gleichzeitig zückt sie ihr Handy und prüft, ob sie auf Fotos und auf Instagram (ein soziales Netzwerk) gut ankommt. Westerwinter bezieht sich auf die „kunsthistorische Tradition und fügt ihr eine neue, revolutionäre Geste hinzu – etwas Schräges aus der Palette der Möglichkeiten, irgendwo auf der Skala zwischen Make-up und Revolution“, beschreibt die Galerie.

Die vielfältige Palette zieht sich durch ihre Werke. Von einer überdimensionalen Picknickdecke mit zusammengenähten Polstern, die ein Raster ergeben. Es folgt ein Gemälde mit Farbschüttungen. Das Verhältnis mag zufällig erscheinen – durch Drehungen ergibt sich jedoch eine gewollte Rasterstruktur. Eine, wie sie in vielen Werken von Westerwinter zu finden ist: Das Karo-Muster bildet ebenso einen Schwerpunkt in ihrer Werkschau wie Gegensätze und Entscheidungen, die der Besucher treffen kann. So auch an einem Jahrmarktstand. Zur Wahl stehen Zuckerwatte oder Make-up, wie die Künstlerin erläutert. Erst mit dem Rundgang erschließt sich ein eigener Kosmos, so Museumsleiterin Dr. Isabell Schenk-Weininger. Eine Besonderheit: Aus einer Palette von 110 Farbtönen wird am Ende der Ausstellung „ein Porträt von Bietigheim-Bissingen, mit Einfluss aller Besucher“, entstehen, erklärt Westerwinter.

Was die Ausstellung betrifft, verspricht die Museumsleiterin: „Drei unterschiedliche Universen treffen aufeinander.“ Nach Simone Westerwinter taucht man in die ganz andere, intellektuell versponnene Welt von Matthias Gnatzy ein. Seine Werkschau „Die vier Kammern des Herzens“ teilt sich wie folgt auf: Schillernd und goethend, Literatursalon, Naturalienkabinett, Kammer des Fernwehs und zum Schluss das Musikzimmer. Bis ins kleinste Detail hat der Künstler in seinen Zeichnungen, Radierungen und Materialassemblagen Wortspiele und seine Gedanken einfließen lassen.

Komplettiert wird die Ausstellung mit Luisa Richter, die dieses Jahr 90 Jahre alte geworden wäre. Im obersten Stockwerk sind in einer kleinen Studioausstellung mit „Variation einer fixen Idee“ ausgewählte Werke aus Radierungen, Tusche und Collagen von ihr zu sehen.

Info Nach der Eröffnung am Freitag, 26. Oktober, haben die Ausstellungen wie folgt geöffnet: Revolution (Make-up) Palette, Simone Westerwinter – eine Werkschau bis 13. Januar 2019, Luisa Richter: Variationen einer fixen Idee bis 17. März 2019, Matthias Gnatzy: Die vier Kammern des Herzens bis 31. März 2019. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten sind: Dienstag, Mittwoch, Freitag 14 bis 18 Uhr, Donnerstag 14 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag, 11 bis 18 Uhr.