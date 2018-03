Bietigheim-Bissingen Aktive Senioren wollen mit Großelterndienst noch einmal in die Offensive

Bietigheim-Bissingen / SUSANNE YVETTE WALTER

Viele Nachfragen und kaum neue "Großeltern" in Sicht: Die Aktiven Senioren in Bietigheim bedauern, dass der Großelterndienst nicht besser läuft. Jetzt starten sie eine neue Offensive, um ihn bekannt zu machen.

Nennt man sie nun "Leihoma" oder vielleicht besser "Ersatz-Großmutter"? Das ist eigentlich egal. Viel wichtiger ist, dass durch die Initiative der Aktiven Senioren Bietigheim in den letzten Jahren etliche "Wahlenkel" ihre "Wahlgroßeltern" gefunden haben und umgekehrt. Leider fehlt es am "Großeltern-Nachwuchs".

Seit knapp zwei Jahren haben die Aktiven Senioren in Bietigheim die Organisation des Großelterndienstes unter ihrer Fittiche, weil das Projekt gut in ihr Wirkungsfeld passt. "Zwischen 20 und 25 Großeltern, zu 90 Prozent Großmütter, gehören zu dem festen Stamm, mit denen das hervorragend klappt", erläutert Vorsitzende Renate Wendt: "Die Wahlgroßeltern sind praktisch zu Familienmitgliedern geworden. Manche haben bis zu sieben Enkelkinder, mit denen sie spielen, spazierengehen, basteln und vieles mehr. Oft kommen nämlich die Geschwisterkinder, ebenfalls neugierig, dazu", weiß Renate Wendt.

Einige übernehmen gern auch mal Kindersitter-Dienste, wenn die Eltern ausgehen oder in Ruhe einkaufen gehen wollen. Viele der Wahlgroßeltern seien bereit, über ihre Erfahrungen mit interessierten Neuzugängen zu plaudern. Doch so weit kommt es meist gar nicht. "Wir haben täglich Anfragen von jungen Eltern, die keine leiblichen Großeltern für ihre Kinder in greifbarer Nähe haben. Nur leider melden sich keine interessierten Senioren bei uns, so dass wir am Telefon den Anfragern nichts anbieten können. Das ist auf Dauer sehr zermürbend", bedauert Renate Wendt.

Die Aktiven Senioren stellen lediglich den Kontakt zwischen Senioren und den jungen Familien her. "Was sie dann im Detail miteinander absprechen, ob eine Vergütung im Spiel ist oder nicht, machen beide Parteien unter sich aus", erklärt die Vorsitzende weiter. Lediglich auf ein polizeiliches Führungszeugnis bestehen die Organisatoren - aus Sicherheitsgründen. Und sie übernehmen den anfallenden Beitrag für eine Haftpflichtversicherung. Renate Wendt: "Schließlich kann es vorkommen, dass ein Kind auf dem Spielplatz etwa oder sonstwo in Begleitung der Wahlgroßeltern einen Schaden anrichtet."

Der Bedarf an Großeltern ist jedenfalls da, was logisch erscheint in einer Zeit, wo viele ihre Heimatregion verlassen und oft keine Familie mehr um sich haben. Wer sich beim Großelterndienst einbringen will, muss sich dafür nicht regelmäßig verpflichten. "Es ist durchaus auch schön für Kinder, wenn die Wahloma oder der Wahlopa ab und zu mal vorbeikommt", weiß Renate Wendt.

Nach viel gemeinsamer Gedankenarbeit wollen die Aktiven Senioren jetzt noch einmal bis 31. März in die Offensive gehen, sich intensiv bemühen, die Werbetrommel rühren und Auskunft geben, wie viel Freude so eine Verbindung machen kann. An jedem Dienstag finden sich Ansprechpartner für den Großelterndienst von 14 bis 16 Uhr im Enzpavillon in Bietigheim. Sollte das Engagement der Aktiven Senioren weiter im Sand verlaufen, wird der Dienst künftig "passiv weitergeführt", das heißt: Es gibt dann keine festen Bürozeiten mehr für interessierte Senioren oder Eltern am Großelterndienst.