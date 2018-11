Vorbeugung Aktion gegen Wohnungseinbrecher

Bietigheim-Bissingen / bz

Wenn die Tage kürzer werden, werden die Wohnungseinbrecher aktiver. Nach den Erkenntnissen des Ludwigsburger Polizeipräsidiums muss meist pünktlich mit dem Fall der Blätter mit einem Anstieg der Fälle gerechnet werden.

Um gegenzusteuern, hat die Polizei eine Informationskampagne gestartet, die am 28. Oktober im Blühenden Barock in Ludwigsburg begann (die BZ berichtete). Darüber hinaus ging ein neues Informationsfahrzeug des Landeskriminalamts Baden-Württemberg auf Tour, das am Montag auch in Bietigheim am Kronenplatz Station machte.

Einbruchszahl gesenkt

Besucher erfuhren dort, welche Sicherungsmöglichkeiten es gibt, um sich vor Einbrechern zu schützen. Spezialisten der Polizei gaben Auskunft zu Fragen rund um das Thema.

Im Sattelzug sind zudem Sicherungsvorrichtungen ausgestellt und konnten im Original besichtigt und ausprobiert werden.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg verweist in einer Mitteilung darauf, dass es „mit intensiven polizeilichen Maßnahmen und einer stetig steigenden Mitwirkung der Bevölkerung“ in den zurückliegenden drei Jahren gelungen sei, die Zahl der Einbrüche zu senken und gleichzeitig mehr Einbrecher dingfest zu machen.