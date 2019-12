Traditionell veranstaltet der rührige Liederkranz Metterzimmern mit seinen Chören am Vorabend des zweiten Advents ein stimmungsvolles vorweihnachtliches Konzert. Freunde der Chormusik aus dem Bietigheim-Bissinger Stadtteil und der Region wissen das und füllten am frühen Samstagabend die Michaelskirche bis auf den letzten Platz. Mit von der Partie waren der Gemischte Chor sowie der jüngere Ableger des Vereins, der Chor Bel Canto. Dirigent beider Chöre, Klaus Breuninger, sprach im Laufe des anderthalbstündigen Programms gar von einem dritten aktiven Chor bei dieser musikalisch sehr ansprechenden Veranstaltung und meinte damit das Publikum, das er immer wieder geschickt mit einbezog.

Traditionelle Adventsmusik

Überhaupt war die Programmfolge klug überlegt und gegliedert: In zwei Blöcken war der Gemischte Chor mit deutschsprachigen, eher traditionellen Advents- und Weihnachtsliedern zu hören, wie „Leise erklingen Glocken der Liebe“ und „Hört Jubellieder klingen“. Unterbrochen wurde der Programmteil von einem Lied mit dem Publikum und einer humorvoll-nachdenklichen Lesung von Pfarrerin Helga Schuler. Danach kam der etwa 25 Stimmen starke Chor Bel Canto mit ebenfalls zwei Blöcken zumeist englischsprachiger Stücke, wie „O Holy Night“ und „Feliz Navidad“, die durch Lieder mit dem Publikum sowie Textbeiträgen der Ortsgeistlichen untergliedert waren.

Klaus Breuninger, der an der Musikhochschule in Karlsruhe Dirigieren, Gesang und Klavier studiert hat und als Chorleiter für den Liederkranz Metterzimmern ganz offensichtlich ein Glücksfall ist, bewältigte das musikalische Geschehen völlig unaufgeregt und hielt sich als Moderator angenehm zurück. Unterstützt wurde er durch den routinierten Felix Meierle am Piano, der beiden Chören eine zuverlässige harmonische und rhythmische Stütze lieferte. Besonders bei den frischen, teils kecken Stücken des Chores Bel Canto zeigte Meierle sein pianistisches Geschick. Beim letzten Block des Konzerts vereinigten sich die beiden Chöre zu einem großen, starken Klangkörper. Das Konzert des Liederkranzes Metterzimmern war ein eindrucksvoller Beleg dafür, welch musikalisch wertvolle Arbeit vor Ort geleistet wird.

Während Traditionschöre landauf, landab zu überaltern und auszusterben drohen, bieten viele Vereine in der Region mittlerweile – quasi als Ableger der großen Gemischten Chöre – einen jungen Chor an, so mit Bel Canto auch in Metterzimmern. Der Liederkranz, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Menschen zum Singen zu bringen, hat schon vor Jahren die Weichen richtiggestellt. Wer wenig Zeit hat und es nur ein Mal im Monat zur Singstunde schafft, findet im dritten Chor des Vereins „Sing4Fun“ das passende Angebot. Wer es eher klassisch liebt, singt im Gemischten Chor, und wer flottere Lieder bevorzugt, ist im Bel Canto gut aufgehoben. In allen Chören wird Stimmbildung betrieben und auf Qualität geachtet.

Auf Qualität geachtet

Die Mühe zahlt sich aus. So konnten die Zuhörer am Samstagabend auch im Laufe des Konzerts erleben, wie die klangliche Qualität sich immer mehr steigerte und die Sänger selbstbewusster wurden. Die Michaelskirche ihrerseits kommt durch eine sehr gute, nach vorne abstrahlende Raumakustik dem Chorgesang zusätzlich entgegen. Für beide Chöre gab es viel Bestätigung durch die Zuhörer. Nach dem gemeinsamen Lied „Tochter Zion, freue dich!“ ging es hinaus in den milden Dezemberabend. Neben der Kirche warteten Glühwein, Punsch und Gebäck auf die weihnachtlich eingestimmten Konzertbesucher. Weitere Infos zum Liederkranz gibt es online.

www.singen-in-metterzimmern.de