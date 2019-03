Verabschiedung Abschied vom Hornmoldhaus

Von Yasina Hipp

In den letzten Tagen muss sich Regina Ille-Kopp noch mit ihrem Schreibtisch befassen. Denn bevor die Museumsleiterin des Hornmoldhauses sich am Mittwoch in den Ruhestand verabschiedet, räumt sie ihren Arbeitsplatz auf. Knapp 20 Jahre hat das Hornmoldhaus ihr Leben geprägt. Am 1. September 1999 begann ihre Laufbahn als Leiterin des Stadtmuseums.

Seitdem hat sich einiges verändert. „Ich merke, dass Museen vor allem für Familien immer interessanter werden. Auch Eltern mit Migrationshintergrund wählen immer öfter das Museum als Ort, für den Kindergeburtstag zum Beispiel“, so Regina Ille-Kopp. Diese Tendenz sei auch der zunehmenden Interaktivität zuzuschreiben. So würden es die Besucher sehr schätzen, wenn man Ausstellungsstücke auch berühren könne, und nicht nur „stumm durchs Museum läuft.“

Mit 56 Ausstellungen hat Ille-Kopp dem Hornmoldhaus immer wieder neues und frisches Leben eingehaucht. Hauptsächlich ging es dabei um die Stadtgeschichte Bietigheims, aber auch um allgemeine Themen, die das Arbeits-, Vereins- und Kulturleben der Stadt geprägt haben. „Ich habe immer die Herausforderungen geliebt, wenn es um besondere konservatorische Maßnahmen ging“, meint die gebürtige Crailsheimerin, „in all den Jahren durfte ich auch viele interessante Gespräche mit Künstlern und Sammlern führen.“

Thema Stadtgeschichte

Unter den 56 Ausstellungen ist ihr eine besonders im Gedächtnis geblieben: die Spielbildbücherausstellung im Jahr 2003. „Da gab es sehr schöne bewegliche Bilderbücher, bei denen man Sachen herausziehen oder aufklappen konnte, das hat mir sehr gut gefallen“, erinnert sich Ille-Kopp. Bilderbücher haben es ihr schon immer angetan, vor allem weil man damit Kinder begeistern kann.

Schulklassen und Familien mit Kindern regelmäßig in das Haus zu holen, das gelang ihr dank besonderer Aktivitäten für diese Zielgruppen sehr erfolgreich, stellt die Stadt in ihrer Würdigung fest. Dies führte dann auch zu den konstant hohen Besucherzahlen, die regelmäßig über 20 000 Gästen jährlich lagen und auch einem treuen Stammpublikum zu verdanken sind.

In der Museumspädagogik liegt auch eine besondere Leidenschaft von Regina Ille-Kopp. Nach ihrem Studium der Germanistik und Geschichte arbeitete sie einige Jahre als Lehrerin, dann verschrieb sie sich der Museumspädagogik. „Die Rückmeldung von Kindern ist immer sehr unmittelbar, wenn ihnen was Spaß macht sind sie konzentriert dabei.“, sagt die Museumsleiterin. Gerade mit dem Erlebnisraum für Kindergeburtstage, speziellen Kinderführungen und dem Kinderführer mit der Figur Hornmolino schaffte sie es, Kinder an die diversen Ausstellungen heranzuführen.

Am Mittwoch endet ihre Zeit im Hornmoldmuseum: „Meine Gefühle sind zweischneidig. Ich freue mich auf den Ruhestand. Das Museum und die Arbeit werden mir aber bestimmt auch sehr fehlen.“

Noch ein Workshop

Am Wochenende begleitete sie noch ein Workshop, bei dem die Technik des Zwirnknöpfe-Herstellens erlernt wurde. Dann folgen noch einige Besprechungen und die Übergabe mit ihrem Chef. Regina Ille-Kopp meint: „Ich werde jetzt die Zeit ohne feste Termine genießen und mir die Freiheit nehmen, jeden Tag ganz spontan zu gestalten.“

Dem Hornmoldhaus bleibt sie dennoch verbunden: Im Herbst 2017 gründete sich auf ihre Initiative der Freundeskreis für das Stadtmuseum, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Sponsoren, Unterstützer und weitere Freunde für diese Kultureinrichtung zu finden. OB Jürgen Kessing meinte zum Abschied: „Regina Ille-Kopp war die richtige Frau zur richtigen Zeit am richtigen Ort“.