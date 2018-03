Schwerpunkt „Wer früh ernten will, muss früh säen“

Gabriele Szczegulski

Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt. Er setzt seine Felder und Wiesen instand. Er pflüget den Boden, er egget und sät und rührt seine Hände früh morgens und spät.“ Und so wie dem Bauern geht es auch den Gärtnern im März, die Arbeit beginnt wieder. Johann Kaufmann, Obmann und Kleingärtner im Siedler- und Kleingärtner-Verein in Bietigheim-Buch, kann es kaum noch abwarten, bis er säen kann: „Seit es nicht mehr so kalt ist, bin ich jeden Nachmittag im Garten.“

Alles verschiebt sich

Getreu dem Spruch, dem ihm seine Großmutter sagte, handelt er: „Wer früh Erbsen essen will, muss im Februar säen.“ Im Februar hat Kaufmann wegen des Frosts zwar noch keine Erbsen gesät, aber seit dieser Woche sind die Körner in der Erde. Zwiebeln hat Kaufmann schon gesteckt, der Knoblauch ist seit vergangenem Herbst in der Erde und lugt aus dieser heraus, ein paar Kartoffeln hat er schon gelegt. Zu Hause warten selbst gezogene Salatpflanzen darauf, ins Frühbeet in der Anlage zu kommen. „Ein paar Tage müssen sie aber schon noch warten, bis es keinen Nachtfrost mehr hat“, sagt der Kleingärtner.

Es sieht alles noch recht kahl aus in den Gärten, nur Narzissen, Schneeglöckchen und ein paar Tulpen blühen. „Seit ein paar Jahren ist alles später dran. Während man früher im Februar keinen Frost mehr hatte, muss man jetzt aufpassen, dass die Pflanzen im April nicht mehr verfrieren“, sagt Kaufmann. „Alles hat sich nach hinten verschoben, dafür ist der Herbst länger“, fügt der Vorsitzende des Siedler- und Kleingärtner-Vereins, Ede Tot, hinzu. Im vergangenen Jahr, so Johann Kaufmann, seien ihm noch im April die Kartoffeln verfroren.

Bis spätestens 31. März, sagt Ede Tot, müssen alle Obstbäume und -sträucher geschnitten sein, denn danach schlagen sie aus, bekommen Knospen und man kann sie nicht mehr beschneiden. In der Kleingartenanlage am Ende der Breslauer Straße sind fast alle Grundstücke schon umgegraben, „das macht man schon im Herbst“, sagt Tot. Schön feinkrümelig sei die Erde in diesem Frühjahr, weil der Frost die Erdbollen so richtig schön „geknackt“ habe. Jetzt, erklärt Kaufmann, müsse man nur noch mit dem Rechen drüber.

Als Obmann ist er dafür zuständig, dass jedes Mitglied seine acht Stunden jährliche Gemeinschaftsarbeit absolviert. Die Mitglieder haben, so lange noch nicht so viel in den eigenen Gärten zu tun ist, die Bäume und Sträucher geschnitten. „Bei uns ist alles Bio“, sagt Ede Tot.

Aufregen könnte sich Johann Kaufmann, der seit fast 20 Jahren im Siedler- und Kleingärtner-Verein ist, über seinen Nachbarn, der sein Grundstück einfach nicht pflegen will, weshalb dieses von Gras überwuchert ist. „Manche neueren Mitglieder wollen einen Garten nur zum Grillen und Festen. Das sind doch keine Gärtner“, beklagt er sich. „Wenn man einen Garten hat, dann muss man ihn pflegen“, sagt Tot, „dann ist auch die Ernte gut.“