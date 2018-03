Ausbildung „Vor meinem ersten Streifendienst war mir schon kribbelig“

Uwe Roth

Ali Karaman ist seit März auf der Straße. Ein Jahr Grundausbildung in der Hochschule für Polizei in Lahr bei Offenburg hat der 22-Jährige hinter sich. Er steht nun in Uniform vor dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in der Stuttgarter Straße neben einem Streifenwagen und hat gleich seinen nächsten Einsatz – eine Unfallaufnahme. „Vor meinem ersten Streifendienst war mir schon kribbelig“, erinnert er sich. Das liegt nur wenige Wochen zurück. „So in Unform wird man ganz anders wahrgenommen.“ Nicht alle Blicke von Passanten und Autofahrern seien respektvoll. „Das ist von Person und Person unterschiedlich“, hat der Ludwigsburger die Erfahrung gemacht. Aber letztlich beeindrucken das dunkelblaue Outfit und das Equipment am Gürtel, zu dem nicht allein die Dienstwaffe gehört.

Karaman hat das Abitur in der Tasche und hatte damit ein Studium begonnen. Doch schnell habe er gemerkt, dass Informatik nicht so sein Ding ist. Er war und ist lieber in Bewegung, als den lieben langen Tag am Computer zu sitzen. Er bewarb sich daraufhin bei der Polizei, weil er dort, wie er es beschreibt, „einen interessanten und vielfältigen Beruf“ erwarte, in dem „man viel erleben kann“. Ein Jahr lang kann er nun austesten, ob sich die Praxis mit der bereits erworbenen Theorie deckt. Denn so lange dauert sein Praktikum, wie das zweite Ausbildungsjahr bei der Polizei Baden-Württemberg genannt wird. Anschließend geht es für ein weiteres halbes Jahr auf die Polizeischule zurück. Insgesamt dauert die Ausbildung zum mittleren Dienst 30 Monate.

Beamter auf Widerruf ist er seit seiner Einstellung. In der Funktion hat er alle Rechte und Pflichten seiner Kolleginnen und Kollegen, mit denen er auf Streife geht – Nacht-, Früh- und Spätschichten inklusive. Nicht zu vergessen die Wochenenden. Die Wochenarbeitszeit beträgt 41 Stunden. Die Schießausbildung hat Karaman bereits an der Hochschule absolviert, den Selbstverteidigungskurs ebenso. Nun hat er die Übungsräume verlassen und muss zeigen, dass er das Gelernte im Streifendienst nicht vergisst, wenn Stress dazu kommt. Stress, der entsteht, weil man nie weiß, wie Menschen reagieren, wenn sie in einem Ausnahmezustand von der Polizei angesprochen werden.

Heike Vonnier ist Praxisbegleiterin und –ausbilderin. Die Polizeikommissarin ist zusammen mit einer Kollegin im Bietigheimer Revier nicht nur zuständig für den Berufsnachwuchs, sondern für ein halbes Jahr die ständige Streifenpartnerin eines Praktikanten.

Im Streifenwagen teilen sie sich ihre zwei Arbeitsplätze auf kleinstem Raum. „Man lernt sich auf diese Weise schnell kennen“, sagt die 41-Jährige, die mit ihrer offenen Art das Kennenlernen auch nicht schwer macht. „Man duzt sich bei uns eigentlich von Anfang an“, sagt sie. Zuerst will sie die Persönlichkeit des jungen Menschen kennenlernen, fragt nach der Schulzeit, und sie möchte wissen, warum sich jemand den Beruf des Polizeibeamten ausgesucht habe.

In der Regel bekommt die Praxisbegleiterin daraufhin das zu hören, wie es Ali Karaman für sich beschrieben hat: interessant und abwechslungsreich. Und auch die Möglichkeit, bei der Polizei sportlich aktiv zu bleiben, hatte er noch erwähnt. Sportlich sollte man bereits bei der Bewerbung zum Polizeidienst sein.

Denn ein Sportabzeichen oder ein flott hingelegter 3000 Meterlauf gehören im Auswahlverfahren zu den Einstellungsvoraussetzungen. Wem dabei die Puste ausgeht, fällt unweigerlich aus dem Auswahlverfahren. Gleichzeitig ist die Polizei beim zulässigen Gewicht des Bewerbers mit einem maximalen Bodymaßindex von 27,5 einigermaßen großzügig. Denn dieser Wert lässt ein leichtes Übergewicht zu.

Friedhelm Hummel ist Einstellungsberater beim Polizeipräsidium Ludwigsburg. „2017 hatten wir landesweit 6000 Bewerber auf 1400 Stellen“, berichtet er. Im laufenden Jahre sind es 1800 Ausbildungsplätze. Am 15. Mai ist Bewerbungsschluss für den Ausbildungsstart zum 1. März 2019.

Hummel sagt, die persönliche Eignung stehe vor dem Abschlusszeugnis einer Schule. Dennoch müssten die Kandidaten nicht nur körperlich fit sein, sondern ebenso einen Rechtschreibtest erfolgreich überstehen. „70 Prozent unserer täglichen Arbeit sind das Schreiben von Berichten und Protokollen. Da sollte man Rechtschreibung und Grammatik einigermaßen beherrschen“, stellt Hummel fest. Das gelte ebenso für Bewerber mit Migrationshintergrund. So sehr man deren kulturellen Hintergrund und Muttersprachenkenntnisse bei der Polizeiarbeit benötige, ein gutes Deutsch sei Voraussetzung, um überhaupt diesen Beruf ausüben zu können.

Es ist die Aufgabe der Praxisausbilderin, die Berufsneulinge immer wieder daran zu erinnern, dass Unfallberichte im knappen Stil einer WhatsApp-Nachricht nicht zielführend seien. „Manche haben Schwierigkeiten, etwas aufs Papier zu bringen.“

Schließlich aber dienten solche Texte auch dazu, dass eigene Gedächtnis zu stützen. Oft Monate oder sogar Jahre später muss ein Streifenbeamter als Zeuge vor Gericht seine Ermittlungen von damals wiedergeben. Von seiner Aussage hängt unter Umständen ab, ob ein Angeklagter zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird. Mit Lücken im Gedächtnis und im Bericht könnte ein Verfahren so ins Stocken geraten.

Neben der Polizeikommissarin nehmen junge Männer und Frauen gleichermaßen im Polizeifahrzeug Platz. Die bisher jüngste Praktikantin sei gerade mal volljährig gewesen. Im Schnitt sind die Azubis Mitte 20. Am ersten Schultag an der Polizeihochschule muss der Bewerber mindestens 16,5 Jahre alt sein. Ein Höchstalter gibt es nicht.

„Ich muss den Praktikanten in den ersten Tagen zeigen, wie man auf Menschen zugeht, wie man sie anspricht. Einige haben damit von ihrer Persönlichkeit her überhaupt kein Problem. Andere sind eher schüchtern“, sagt Vonnier. Wie bewahrt man Ruhe, wenn man beschimpft wird? Wie bleibt man freundlich, ohne in der Sache nachgiebig zu werden? Das sind Erfahrungswerte, die die Praxisbegleiterin weitergibt. „Alle sind dafür sehr offen und lernwillig“, hat sie die Erfahrung gemacht.

Wer allerdings glaube, dass Polizeiarbeit so aussehe, wie in den TV-Dokus, werde enttäuscht sein. „Die Waffe wird ganz selten gezogen“, sagt sie. Wirklich brenzlige Situationen kämen ebenfalls kaum vor. Sie erinnert sich an ein Ereignis, bei dem sie mit ihrem Praktikanten zwischen zwei Jugendgruppen gestanden habe, die wütend aufeinander losstürmten.

Ali Karaman wird in eineinhalb Jahren seine Ausbildung bei der Polizei beendet haben. Weitere Pläne, sagt er, habe er noch nicht. Er könnte später in den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Dafür jedoch müsste er noch studieren. Nach seinen Erfahrungen im Informatikstudium schreckt ihn der Hörsaal aber noch ab. Da ist er vorerst lieber auf Streife.