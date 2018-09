Comedy „Und ewig lockt das Weib – im Frisiersalon“

Bietigheim-Bissingen / Susanne Yvette Walter

Frauenpower als Dreigestirn in einer Revue der „Auslaufmodelle“, das könnte spannend werden für einen Frauenabend unter Freundinnen im Kronensaal. Am Samstagabend bei der Musik- und Kabarettrevue füllt sich Bietigheims gute Stube zu 80 Prozent mit Frauen. Einige Pärchen kommen auch und erleben „Sekt and the City“ – eine skurril schräge Comedyshow mit Hintergrund zum Thema „Frau in den besten Jahren hat Angst davor, keinen mehr abzukriegen und allein alt zu werden.“

Comedy, Gesang, Tanz und Musik verbinden drei Frauen mit jeder Menge Klatsch und Tratsch. Wer eine kleine Spritze fürs Selbstbewusstsein benötigt, ist bei „Sekt and the City – The Cat Pack“ gerade richtig. Immerhin erlebt Frau in den besten Jahren im Publikum, dass sie mit ihren Sorgen und Nöten nicht alleine ist und es auch andere Frauen gibt, die allein ohne Baldrian nicht einschlafen können. Komprimiert, wie Frau das so gut kann, bekommt sie hier Lebenshilfe und Ratschläge in Beziehungsfragen, sofern die Akteurinnen diese sich selbst beantworten können – ein Service, der im Eintrittsgeld enthalten ist. Helena Marion Schulz, Ariane Baumgärtner und Meike Gottschalk trinken sich die Männerwelt schön, im Frisiersalon, der kurz vor der Insolvenz steht. 40 sind sie oder etwas drüber, wo bleibt da noch Hoffnung auf ein erfülltes Zweierleben, nachdem die Seele doch so laut schreit.

„Und ewig lockt das Weib – im Frisiersalon“, Helena Marion Schulz setzt den Lockenstab an. Wortspiele wie dieses sind eine Stärke des Kabarett-Trios, das die genetische Uhr ticken und das Blatt fallen hört. Über allem steht die Angst vor der großen Unbekannten, die da heißt: „Ich möchte nicht allein alt werden.“ Da bleibt nur die Flucht in die Internetplattform, da Frau sich nicht so recht traut und lieber das Handyspiel vorzieht. How deep ist your love von den Bee Gees bietet die musikalische Grundlage für gesungene Überlegungen zum Thema Mann.

Gute Vorsätze

Gute Vorsätze zum Thema Alkoholfasten begegnen den dreien auf ihrer Gedankenreise. Alkoholfasten gemäß dem Motto I will follow him aus dem Musical Sister Act ist schon wieder so eine Doppeldeutigkeit, gemeint ist hier eigentlich Gott. Beim Dreigestirn bezieht sich das auf den ersehnten Partner. „Zum Glück habe ich ja noch meine Möpse“, wird die Frisierladeninhaberin nicht müde zu sagen und holt ihre beiden Schoßhunde aus dem Körbchen. “Noch spür ich meine Kraft, steh wieder auf und nehme mir vor abstinent zu leben, kein Zucker, kein Speck, keine Chips, keine Schokolade, keine Zigaretten, keinen Sekt aber dann ...“

Die drei befassen sich in ihrer Midlife-Not mit allem, was Frau Kraft und Energie geben soll, mit Softshoe-Tanz nach irischem Vorbild, das können sie sehr gut mit Star-Anhimmeleien. Beliebtes Objekt: Agnetha von Abba, die Meike Gottschalk imitiert wie ein Profi. Wo ist die Tür raus aus Midlife-Krise und Selbstdruck? Türöffner sind für die drei neben Sekt auch „Seelenlipfer“ wie Yoga und Meditation. Kein Register, das die drei nicht ziehen, sogar die letzte Schublade geht auf bei der Musicalcomedy-Renue. In ihrem Frust unterhalten sich die Comedy-Künstler darüber, ihre Asche einmal in einen Diamanten pressen zu lassen. Das Gedankenkarussell dreht sich unaufhörlich und in ihren besten Jahren sind den Mädels alle Wege zwischen Kamillentee und Komasaufen offen. „Sekt and the City“ gibt jedem die Chance mit der Wahrheit anzustoßen und ihr zuzuzwinkern.