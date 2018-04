Parkplatz „Man merkt eine Verbesserung“

Bietigheim-Bissingen / bz

Im Gemeinderat wurden vor wenigen Tagen die Planungsüberlegungen zur Umgestaltung des Mettertals vorgestellt (die BZ berichtete). Jetzt sollen auch die Bürger Gelegenheit erhalten, sich damit näher zu beschäftigen, teilt die Stadt mit. Die Stadtverwaltung lädt ein zum Bürgercafé am Samstag, 21. April, in den Enzpavillon. Von 12 bis 15 Uhr können dort die Überlegungen des Planungsbüros anhand von Plänen und Animationen betrachtet und diskutiert werden. Mitarbeiter des Stadtentwicklungsamts sowie Planer des Büros Gräßle, Hehr + Partner stehen für Fragen und Anregungen bereit.

Doch was genau soll gemacht werden? Auf dem Gelände des Parkplatzes Farbstraße ist inzwischen der Abbruch der noch verbliebenen beiden Verwaltungsgebäude erfolgt. „Man merkt eine Verbesserung“, sagte Oberbürgermeister Jürgen Kessing und erklärte, dass zwar zunächst Grünflächen beseitigt wurden, aber neue entstehen werden.

Zunächst aber wird die Fläche asphaltiert, um weitere Parkplätze und die Wohnmobilstation dort einrichten zu können. Die Wohnmobilstation soll von den Mühlwiesen verlagert werden, weil es dort aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens immer mehr Klagen von Gästen gab, die sich dort nicht mehr wohlfühlen. Am Metterufer, am Rande des neuen Parkplatzes, werden daher sieben Wohnmobilstellplätze mit Ver- und Entsorgungsstation geschaffen. Darüber hinaus wird es dann noch 127 PKW-Stellplätze – 10 mehr als bisher – geben. Die Ein- und Ausfahrt wird von der jetzigen Position etwas nach Westen gerückt und verbreitert. Der Radweg entlang der Metter wird am Uferrand entlang bis zum jetzigen Fußgängerüberweg geführt, dort können auch in Zukunft weiterhin die Radfahrer und Fußgänger die Farbstraße sicher überqueren.

Der Gebäudeabbruch war eigentlich schon im Frühjahr 2017 geplant, nachdem die Verwaltung in die neuen Räume in der Löchgauer Straße 22 umgezogen war. Allerdings wurden bei den ersten Untersuchungen kontaminierte Baustoffe gefunden, die eine besondere Schadstoffanalyse und -entsorgung nötig machten. Dies verteuerte die ursprünglich eingeplanten Abbruchkosten von 170 000 Euro auf rund 390 000 Euro. Erfreulicherweise kann auch mit einem Sanierungszuschuss des Landes in Höhe von rund 276 000 Euro gerechnet werden, so die Stadt.

Mittelfristig soll die Anlage in die landschaftsplanerischen Über­legungen zur Aufwertung des Mettertals einbezogen werden. Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Dienstag mit ersten Planungsüberlegungen beschäftigt. Nach Klärung weiterer Verfahrensfragen, Verkehrsuntersuchungen und Kosten wird der Gemeinderat über die einzelnen Vorschläge entscheiden./