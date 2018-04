Anfängerkurs “Kanufahren kann man nicht alleine“

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Die Vögel fliegen über einen hinweg, das Wasser plätschert, und das Kanu gleitet durch die Enz. „Die Faszination am Kanufahren ist, dass man in der Natur ist, Tiere beobachten kann, neue Landschaften entdeckt und das gemeinschaftlich“, sagt Laila Klein, Pressesprecherin des Kanu-Clubs Bietigheim.

Paddeln in der Natur

Diese Faszination wollen Klein und der Club mit anderen teilen, deswegen veranstalten sie einen Kanu-Anfängerkurs ab 18 Jahren. Mit einem kostenlosen Schnuppertag am Sonntag, 15. April, startet der Kurs. Jeder Paddelinteressierte lerne hier unter Anleitung erfahrener Trainer das Kanufahren. „Das in Bietigheim direkt an der Enz gelegene Vereinsgelände ist wie geschaffen für einen Start in ein spannendes neues Hobby in der Natur“, sagt Klein.

Tatsächlich starten die Anfänger aber im Hallenbad. Die Teilnehmer müssen sich erst mit den Materialien und Techniken vertraut machen. „Das ist natürlich einfacher im klaren warmen Wasser im Hallenbad, als in der trüben Enz“, so die Pressesprecherin weiter. Eine Eskimorolle lernen die Anfänger zwar nicht, aber es werde geübt, wie man aus dem Kanu herauskommt, wenn es unter Wasser gerät. „Für Erfahrene ist die Eskimorolle eines der wichtigsten Manöver“, sagt Klein, „das ist nicht zur Show“. Denn man kann schnell mal umkippen, und dann sei es wichtig wieder über Wasser zu gelangen. So auch bei den Anfängern.

Erst danach geht es an den folgenden Dienstagabenden zum Bootssteg am Kanu-Club und in die Enz. Die Enz sei kein gefährliches Gewässer, doch Sicherheit geht vor allem bei Anfängern vor, sagt die erfahrene Kanutin: „Wir bringen den Teilnehmern bei, wie sie Gefahren erkennen und diese umfahren können.“ In kleinen Gruppen sollen die notwendigen Grundlagen des Kanufahrens und der Sicherheit auf heimischen Gewässern vermittelt werden.

Gefahren umfahren

In der Enz beispielsweise hängt nicht selten Geäst der umliegenden Bäume ins Wasser. Nicht immer sichtbar und deswegen umso gefährlicher sind jedoch Steine unter Wasser oder auch die Strömung. „Alles in allem birgt die Enz jedoch nicht so wahnsinnig viel Gefahr, deswegen bietet sie sich auch für unseren Kurs an“, sagt Klein. Wer es wilder mag, müsse eine längere Autofahrt in Kauf nehmen, so die Kanutin, die selbst gerne Wildwasserfahrten unternimmt. Der Anfängerkurs sei zunächst fürs sogenannte Wanderpaddeln ausgelegt und erfordert keine Vorkenntnisse. Einzige Voraussetzung sind sichere Schwimmkenntnisse. Neben der Sicherheit geht es dem Kanu-Club vor allem um das Erlebnis Kanufahren: „Hier genießt man die Ruhe in der Natur“, verspricht Klein und fügt hinzu, „Kanufahren kann man nicht alleine machen, das ist ein Gruppensport“. Das liebe sie an dem Sport, doch auch, dass man Orte kennenlernt, die man sonst nur selten zu Gesicht bekommt. „Unsere Ausflüge gehen auch in Flussgebiete, die sonst nicht so erschlossen sind“, sagt Klein.

Info Schnuppertag ist am Sonntag, 15. April, um 17 Uhr im Kanu-Club am Fischerpfad 26. Nach einer Stunde Theorie geht es gemeinsam ins Bissinger Hallenbad. Weiter geht es immer dienstags ab 18.30 Uhr am Kanu-Club Bietigheim, Fischerpfad 26. Der Kurs beinhaltet fünf Einheiten für 80 Euro. Kajak, Paddel, Helm und Schwimmweste werden gestellt.

www.kcbi.de