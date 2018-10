Gegensätze „Feste und Rituale sind gut für die Seele“

Bietigheim-Bissingen / Carolin Domke

Reformationstag und Halloween. Zwei Ereignisse, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, doch weisen sie wiederum Parallelen auf, wie sich mit der jeweiligen Sache auseinandersetzen, Entscheidungen zu treffen oder sich Ängsten zu stellen. Das zeigt sich im Gespräch mit der evangelischen Pfarrerin Sabine Leibbrandt von der Pauluskirchengemeinde in Bietigheim-Buch. Zum ersten Mal organisiert sie die Churchnight, die am 31. Oktober in der Martin-Luther-Kirche stattfinden soll. Ein Event, der bereits 2009 ins Leben gerufen wurde, und als Pendant zu den Halloween-Veranstaltungen gilt, erklärt Leibbrandt.

Trauermonat November

„Halloween hat uns hier ja überkommen. Es ist kein Teil unserer Tradition und hat mehr mit dem 1. November zu tun“, erklärt sie. Ursprünglich kommt der „All Hallows Day“ aus Irland und ist wie bei den Katholiken an Allerheiligen und Allerseelen zum Gedenken der Toten gedacht. Und auch, wenn die Reformation in erster Linie nichts mit dem Tod zu tun hat, so meint die Pfarrerin, starte mit diesem Datum eben auch der Trauermonat November. Denn auch bei den Evangelen findet Ende November der Ewigkeitssonntag zum Gedenken an die Toten statt. „Es wird deutlich, dass der November der Monat von Tod und Trauer ist, weil wir spüren, dass es eine Umbruchzeit ist. Dass wir dann Feste und Rituale dagegen setzen, ist ja eigentlich ganz richtig, weil es der Seele gut tut“, erläutert sie.

Zwar sei die Botschaft bei der Reformation eine andere – die Erinnerung an die Erneuerungsbewegung mit den 95 Thesen von Luther. Doch auch er habe Angst vor dem Leben und dem Sterben gehabt und das sei schließlich etwas, das man auch bei Halloween aufarbeitet.

Gegen das Verkleiden und Feiern zu Halloween habe die Kirche grundsätzlich nichts, meint Leibbrandt, die selbst nicht viel von dem Ritual hält, „man muss nur genau hingucken“ und sich mit dem Thema Tod vertraut machen. Denn wie bei der Reformation sei es auch bei Halloween wichtig, sich über die Thematik und den Sinn Gedanken zu machen und nicht nur blind dem Kommerz zu folgen. Vor allem Eltern und Pädagogen sieht die Pfarrerin in der Rolle des Mittlers, damit sich auch Kinder damit beschäftigen. Eine Parallele zur Reformation, wie sie erklärt: „Das eigene Auseinandersetzen und eine eigene Meinung bilden.“ Das wird wiederum auch bei der Churchnight deutlich. In dem Gottesdienst mit Gospelchor wird es auch Raum für eine „freie Phase“ geben, in der sich die Besucher ihren Interessen widmen können, zum Beispiel beten oder mit anderen austauschen.

Dieses Jahr wird die Churchnight für Erwachsene ausgerichtet, jedoch seien auch andere Formate mit Kindern denkbar. Im Bezug auf Halloween meint Leibbrandt noch: „Es sind zwar verschiedene Seiten aber wir sind alle Christen und man kann auch Spaß haben.“ Nach ihrer Ansicht verbindet der Glaube und das könne schließlich das ganze Jahr über nach außen getragen werden. „Das ist vielleicht unser Vorteil: Halloween gibt es nur in dieser Woche und Kirche gibt’s das ganze Jahr.“