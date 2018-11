Interview Patrick Milchraum: „Es blutet einem das Herz“

Bietigheim-Bissingen / Andreas Eberle

Patrick Milchraum hat einst beim Traditionsverein Stuttgarter Kickers seine Profi-Karriere begonnen. An diesem Samstag (14 Uhr) tritt er mit dem FSV 08 Bissingen an seiner ehemaligen Wirkungsstätte unterm Fernsehturm zum Topspiel in der Oberliga an. Im Interview spricht der 34-jährige Flügelflitzer über seinen ehemaligen Klub, die Bissinger Siegchancen – und die Torflaute der Bruchwald-Elf.

Nostalgie, Wehmut, Vorfreude, Nervosität – mit welchen Emotionen kehren Sie nach Stuttgart-Degerloch zurück?

Patrick Milchraum: In der Tat gehe ich mit einem anderen Gefühl ins Spiel gegen die Kickers als bei jedem anderen Gegner. Letztlich überwiegt die Vorfreude. Ich habe dem Verein viel zu verdanken, weil ich meine Karriere als Fußball-Profi ja damals in Degerloch beginnen durfte. Klar habe ich den Blauen nicht gewünscht, dass sie in diese Situation kommen. Letztlich haben sich die Kickers das aber selbst zuzuschreiben.

Haben Sie eine Erklärung für den Niedergang des SVK, der seit dieser Saison erstmals in der Vereinsgeschichte nur fünftklassig ist?

Eine wirkliche Erklärung habe ich nicht. Zu meiner Kickers-Zeit lief es noch ganz gut. Dann wurde es nach und nach immer schlechter, aber da war ich schon weg. Von außen kann ich nicht beurteilen, was da in den vergangenen Jahren schiefgelaufen ist.

Leidet man als Ex-Spieler aus der Distanz noch mit?

Es blutet einem schon das Herz, wenn man sehen muss, dass ein Traditionsverein wie die Kickers nur noch in der Oberliga spielt.

Und wie scherzhaft war Ihr nicht ganz freiwilliger Abschied von der Waldau?

Es hat mir weh getan, wie es damals zwischen den Kickers und mir zu Ende gegangen ist. Ich hatte gesundheitliche Probleme und wurde ausgemustert. Obwohl ich die Zusage hatte, dass ich noch mal die Wintervorbereitung bekommen würde, musste ich im Winter meine Koffer packen und zur zweiten Mannschaft. Das fand ich nicht okay, aber so ist eben das Fußball-Geschäft. Da darf man sich nie sicher sein, wie es weiterläuft. Man muss mit allem rechnen.

Welchen Bezug haben Sie noch zu den Kickers?

Abgesehen von Lhadji Badiane und Rückkehrer Patrick Auracher kenne ich keinen Spieler mehr. Wenn ich von der Geschäftsstelle mal jemand sehe, quatsche ich natürlich mit ihm, aber großartig Kontakt habe ich nicht mehr.

Wie schätzen Sie die aktuelle Mannschaft der Stuttgarter Kickers ein?

Die Blauen sind schlecht gestartet, haben aber danach eine gute Serie hingelegt und sich an die Liga gewöhnt. Die Kickers trainieren unter professionellen Bedingungen und haben Spieler mit Drittliga- und Regionalliga-Erfahrung. Die Herausforderung für uns ist groß, vor allem weil wir auswärts spielen.

Trotz des Absturzes in die Fünftklassigkeit kommen auch in der Oberliga im Schnitt rund 2500 Zuschauer zu den Kickers-Heimspielen. Überrascht Sie dieser Zuspruch?

Die Kickers-Fans haben in den vergangenen Jahren viel durchmachen müssen. Ich finde es top, dass sie trotz der Rückschläge zu ihrem Verein stehen. Das macht gute Fans aus.

Bissingen ist bei einem Spiel mal nicht der Favoriten. Lässt es sich da befreiter aufspielen?

Das kommt immer auch auf den Spielverlauf an. Wenn wir gut in die Partie kommen und die Kickers einen nicht so tollen Tag erwischen, wird es für uns sicherlich einfacher. Es kann aber auch sein, dass wir mit der Situation und dem Stadion nicht so gut umgehen können. Jedenfalls wird es ein ganz anderes Spiel als gegen Mannschaften, die unten stehen. Gegen Teams, die oben dabei sind, tun wir uns normal leichter.

Der SGV Freiberg hat es vor fünf Wochen vorgemacht und sich im Gazi-Stadion mit 4:2 durchgesetzt. Was muss passieren, dass auch der FSV 08 eine Überraschung schafft?

Die Kickers sind keine Übermannschaft. Wir haben 2016 schon im Pokal bewiesen, dass wir sie schlagen können – und da haben sie noch in der Dritten Liga gespielt. Wir müssen das auf den Platz bringen, was wir können. Dann haben wir die Chance, auch auf der Waldau zu gewinnen.

Ihre Nullachter haben nur eines der vergangenen sechs Duelle für sich entschieden. Warum läuft es nicht mehr so rund wie zu Saisonbeginn?

In der letzten Saison war es ähnlich. Da hatten wir vor der Winterpause ebenfalls ein Tief. Wir haben uns auch schon zusammengesetzt und darüber diskutiert. Wir brauchen einfach wieder ein Erfolgserlebnis – und wenn wir uns das gegen die Kickers holen, würde uns das auch einen Schub geben für das letzte Spiel 2018 eine Woche später in Pforzheim.

Gegen Gmünd und Neckarsulm gab es zuletzt Nullnummern. Stand in dieser Woche das Torschusstraining ganz oben auf der Agenda?

Nein. Im Training fällt das Toreschießen sowieso immer einfacher als im Spiel. In den vergangenen Partien war es schon auffällig, wie viele Chancen wir vergeben haben. Ich bin mir sicher: Wenn mal wieder ein Ball reinfährt, platzt der Knoten – und dann treffen wir wieder häufiger.

In den letzten vier Spielen saßen Sie beim Anpfiff nur auf der Bank. Werden Sie an Ihrer alten Wirkungsstätte von Anfang an auflaufen?

Erst am Samstag bei der Besprechung werde ich erfahren, ob ich spiele oder auf der Bank sitze. Wenn es gegen den Ex-Verein geht, will man natürlich von Beginn an auf dem Platz stehen. Aber das entscheidet der Trainer.

Ihr Tipp: Wie geht das Topspiel aus?

Wir werden die Kickers gewiss nicht abschießen, aber ich bin mir sicher, dass wir gewinnen.