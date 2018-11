Schmierereien „Alle Macht der Pille“

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Unbekannte Täter haben über das Wochenende innerhalb des Stadtgebiets ein Spiel getrieben, das man nicht mehr mit einem Jugendstreich vergleichen kann.“ Mit diesen Worten beschrieb der Enz- und Metter-Bote eine Schandtat, die sich vor genau 50 Jahren in Bietigheim-Bissingen ereignete: Unbekannte hatten in der Nacht zum 2. November im gesamten Stadtgebiet Sprüche auf Straßen, Gehwege und an Kirchen mit weißer Farbe gemalt.

Beschmierte Wände

Auf der Turmseite der evangelischen Stadtkirche beispielsweise stand „Revolution – alle Macht den Räten – Karl Marx“, auf der Südseite „Amis raus aus Vietnam“, am Erwin-Bälz-Denkmal „Revolution – Karl Marx“ und auf dem Enzsteg war zu lesen „Revolution, wann brennen die Gerichte“. Schlimm sah es an der katholischen Stadtkirche aus. Hier waren Wände und Gehwegplatten mit großen Lettern beschmiert: „Auch Jesus war ein Revolutionär“, „Nieder mit der Kirchenaristokratie“, „Alle Macht der Pille“, um nur einige zu nennen. Weitere Schmierereien wurden beim Fliederweg, an der Unterführung Gröninger Weg und in der Gartenstraße, in der Nähe der Pauluskirche, vorgenommen.

Die Kriminalpolizei nahm damals die Ermittlungen auf und vermutete mehrere Täter. In einer Erklärung verurteilte Bürgermeister Lothar Späth schärfstens die Schmierereien. Wer echte Reformanliegen an die Gesellschaft und an die Kirche vorbringen wolle, so Späth, der solle dies mit den Mitteln tun, die in einem demokratischen Staat vorgesehen sind. Schmierereien in dieser anonymen und feigen Form seien kein Ersatz für fehlende Argumente.

Auch innerhalb der Bürgerschaft wurde das Verhalten kritisiert. Am 5. November veröffentlichte der Vorgänger der Bietigheimer Zeitung einen Leserbrief: „Viel Mut hat wohl nicht dazu gehört, sozialistische Parolen und unflätige Zoten vor die Laurentius-Kirche zu pinseln“, schrieb Gerti Pietsch an die Zeitung und ergänzte: „Sehr viel mutiger wäre es gewesen, eine öffentliche Diskussion zu arrangieren, zur Darlegung der beiderseitigen Standpunkte. Aber so eine anonyme Schmiererei ist einfach würdelos.“ Hugo Oßwald hingegen fragte in seinem Leserbrief am 6. November „sind Parolen an Wänden verabscheuungswürdiger, als beständiges Unrecht, das von einer Institution, die sich Kirche und außerdem christlich nennt, begangen wurde und wird?“

Über die Täter ist bis heute wenig bekannt. In der Festschrift für die Laurentius-Gemeinde von 1988 ist erwähnt worden, dass für die Sprüche Linksradikale verantwortlich waren: „Die Täter konnten ermittelt werden; ein beteiligter Katholik hat sich entschuldigt.” Über die Beweggründe steht nichts geschrieben, doch liegen Vermutungen nahe, dass sich die Täter unter anderem auf die letzte Enzyklika Papst Pauls VI. „Humanae Vitae“ beziehen, die am 25. Juli 1968 veröffentlicht wurde. In diesem Rundschreiben begründete der damalige Papst, warum Katholiken künstliche Verhütungsmittel, wie die Pille oder Kondome, nicht verwenden sollen. 1960 war die Pille erstmals in den USA erhältlich und ab 1961 auch in Deutschland, allerdings als Medikament gegen Menstruationsbeschwerden.

Heftige Diskussionen

Auch Nicht-Christen diskutierten dieses neue Medikament. Mit der Enzyklika waren Katholiken nun aber verpflichtet, sich an deren Lehre zu halten. Damit löste Papst Paul VI. heftige Diskussionen aus – auch innerhalb der Kirche. Kein anderes Papstschreiben hat eine derartige Wirkung gehabt und den Ruf katholischen Kirche so verändert und in den zehn restlichen Jahren seines Pontifikates schrieb Paul VI. keine einzige Enzyklika mehr. Sein Nachfolger Johannes Paul II. hielt an der Enzyklika fest. Papst Benedikt XVI. (2005 bis 2013) hingegen erklärte, dass es besser sei, wenn HIV-Infizierte Kondome nutzten, damit sie ihren Partner nicht anstecken.

Den aktuellen Papst Franziskus beschäftigt das 50 Jahre alte Schreiben auch heute noch: 2017 hat er eine Kommission eingesetzt, die dessen Entstehung erforschen soll.