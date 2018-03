Aurain „Akzeptiert euch so wie ihr seid“

„Akzeptiert euch so wie ihr seid“

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Sie war Kandidatin bei der TV-Show „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) und internationales Plus-Size-Model. Doch sie litt an einer Essstörung. Jetzt besucht Kera Rachel Cook Schulen und spricht mit Schülern über den Magerwahn der Modelindustrie, über Essstörungen, aber vor allem über die eigene Wahrnehmung und Selbstakzeptanz. Am Donnerstag war sie in der Realschule Aurain und sprach vor rund 140 Schülerinnen der 8. und 9. Klassen.

Falsches Körperbild

Finanziell möglich gemacht haben diesen Besuch die Jugendförderung der Stadt „Das Netz“, der Elternbeirat sowie der Freundeskreis der Schule. „Bereits vor eineinhalb Jahren hat der ehemalige Schulsozialarbeiter Andreas Ramisch Kontakt zu Kera Rachel Cook aufgenommen“, sagt Präventionslehrerin Ayala Villareal. Doch bislang scheiterte ein Besuch aus terminlichen Gründen.

Zu Beginn sind die Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren vor allem an der GNTM-Vergangenheit Cooks interessiert. Das zeige auch, wie sehr sich Mädchen in diesem Alter mit solchen Fernsehformaten befassen, sagt Cook im Gespräch mit der BZ. Das Trügerische dabei sei, dass ein falsches Körperbild vermittelt werde. „Nur 44 000 Frauen auf der ganzen Welt haben eine Modelfigur, wie sie die Branche verlangt“, sagt Cook den Schülern und diese sind sichtlich erstaunt.

Ziel von Cooks Besuch im Aurain sei es nicht den Finger zu heben und alles zu verteufeln. „Ich habe definitiv mit der Modelbranche abgeschlossen, aber viel wichtiger ist mir, dass die Mädchen die Medien kritisch hinterfragen“, sagt das Ex-Model, das gelassen ungeschminkt mit Jeans, T-Shirt und Cardigan vor den Schülerinnen spricht.

Dass diese kritische Sichtweise oft fehle, sehen auch die Lehrer: „Wir hören es immer wieder, wie sich die Mädels selbst nicht schön finden und über Diäten sprechen“, sagt Villareal. Da helfen bearbeitete Bilder der Hochglanzmagazine nicht. „Diese Posen und auch die Körper der Models sind fern jeder Realität“, sagt Cook und zeigt ein Video wie ein Bild einer jungen, hübschen Frau zu einem puppenartigen Bild verunstaltet wird – alles dank modernster Technik.

Auch wie Frauen in den Medien dargestellt werden, bespricht Cook in ihrem Vortrag. „Models verkaufen ihren Körper“, sagt sie und fügt hinzu, dass sie dies tun, um Produkte zu verkaufen und das meist sehr sexuell. Junge Frauen sind dann in ihrer Selbstfindungsphase überhäuft mit Bildern von Frauen, die bearbeitet wurden und nicht immer gesund sind.

„Schlank sein, heißt nicht gesund sein“, das weiß die 29-Jährige aus eigener Erfahrung. Zehn Jahre lang litt sie an Bulimie. Sie hat ihre Essstörung überwunden, erklärt den Schülerinnen jedoch auch, dass bereits das konstante Nachdenken über die eigene Ernährung, über den nötigen Sport gefährlich sein kann. Geschockt sind die Schülerinnen, als sie ein Bild der damals gleichaltrigen sehen, wie sie sich mit viel Sport und wenig Ernährung runtergehungert hat und für die Agenturen dennoch nicht schlank genug war. Erst als sie ein Plus-Size-Model, also ein Übergrößen-Model wurde, sagten ihr dieselben Agenturen, dass ihre Figur perfekt sei. „Was glaubt ihr denn, ab welcher Größe man ein Plus-Size-Model werden kann?“, fragt sie: „42, 40?“ Tatsächlich, so Cook ist man bei einer Größe von 38 oder M bereits „Übergrößenmodel“.

Ein solches Frauenbild sei schädlich für jede junge Frau, aber auch für Erwachsene. Deshalb geht Kera Rachel Cook an Schulen und spricht vor Mädchen, Jungen und Eltern und sagt: „Akzeptiert euch so, wie ihr seid, denn genau so seid ihr perfekt.“