Ausschuss 70 Prozent der Handlungsziele erfüllt

Ludwigsburg / Uwe Roth

Seit 2006 engagiert sich Ludwigsburg gemeinsam mit der französischen Partnerstadt Montbéliard für die Stadt Kongoussi im westafrikanischen Burkina Faso. Anlass dafür war die Aufforderung von Altpräsident Horst Köhler, „Afrika im Kampf gegen Armut, Aids, Umweltzerstörung und Terrorismus nicht alleine zu lassen“. Zehn Jahre später hat Ludwigsburg für die kommunale Entwicklungszusammenarbeit als erste Kommune in Deutschland eine Koordinierungsstelle eingerichtet. Der Bund hat für zwei Jahre den größten Teil der Finanzierung übernommen. Leiter der Koordinierungsstelle ist seit November 2016 Saliou Gueye. Dem Gemeinderatsausschuss berichtete er am Dienstag über die Klimapartnerschaft mit Kongoussi. In der französischsprachigen Provinzhauptstadt, die in der Sahelzone im Norden von Burkina Faso liegt, leben über 70 000 Menschen.

Die Zusammenarbeit ist Teil des Programms der Bundesregierung „50 kommunale Klimapartnerschaften“ zwischen deutschen Städten und Afrika, Asien und Lateinamerika. Für Projekte stehen Ludwigsburg rund 400 000 Euro zur Verfügung. 90 Prozent trägt der Bund. Den Rest teilen sich die Stadt und der Förderkreis Burkina Faso Ludwigsburg. Wie Gueye den Gemeinderäten berichtete, wurden bereits 70 Prozent der Ziele des Handlungsprogramms erfüllt. So wurden mit dem Geld inzwischen 90 Latrinen gebaut, mehrere Wasserversorgungsanlagen in sechs Dörfern und zwölf Bewohner zu Maurern ausgebildet. Es stehen noch das Projekt zur Herstellung von Biokohle sowie der Bau eines Informationszentrums an. Zwei Getreidemühlen wurden vom Förderkreis finanziert. Sie ersparen den Frauen im Dorf das Mahlen mit der Hand. Somit haben sie zum Beispiel Zeit für eine Teilnahme an einem Alphabetisierungskurs für Frauen, der ebenfalls von den Ludwigsburgern finanziert wird.

Vernetzungsplattform

Ein weiterer Baustein ist die Vernetzungsplattform „Eine-Welt-Forum Ludwigsburg“, die sich im vergangenen Juni zusammengetan hat. Rund 30 Ludwigsburger Vereine, Initiativen und zivilgesellschaftliche Organisationen sind daran beteiligt. Gleichzeitig mit dem Bericht der Koordinierungsstelle hat die Stadt dazu eine Broschüre herausgegeben. 25 aus dem Netzwerk werden in Form eines Steckbriefes vorgestellt. Sie machen deutlich, welch breites Angebot für entwicklungspolitisches Engagement es in Ludwigsburg rund um das Thema „Eine-Welt-Arbeit“ gibt.

Auf der Grünfläche neben dem Kulturzentrum steht seit Dienstag ein Informationszentrum offen, das die Entwicklungszusammenarbeit der Stadt mit Kongoussi dokumentiert. Es ist jederzeit zugänglich.

Der zuständige Bürgermeister Konrad Seigfried berichtete, dass Schulklassen nach einer Reise in die Partnerstadt Kongoussi nachgefragt hätten. Das sei jedoch definitiv zu gefährlich. Kongoussi sei nur 70 Kilometer von der „roten Zone“ entfernt, in der Islamisten unterwegs seien. Diese versuchten unter anderem, die Bevölkerung mit dem Bau von Brunnenanlagen zu ködern. Damit zeige sich, dass die von Deutschland finanzierte Wasserversorgung nicht allein Menschen beim Überleben helfe, sondern auch eine stabilisierende Wirkung für die Region habe.