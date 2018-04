Bushaltestellen 650 000 Euro für Barrierefreiheit

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Bereits Ende März kündigte Claus-Dieter Jaisle, Hoch- und Tiefbauamtsleiter der Stadt Bietigheim-Bissingen, an, dass dem Gemeinderat bald ein Plan zur Barrierefreiheit der Bushaltestellen vorgestellt werde (die BZ berichtete). Nächste Woche soll es so weit sein. Am Donnerstag, 26. April, trifft sich der Technische Ausschuss, um darüber zu beraten. Kostenpunkt für die rund 140 Bushaltestellen: circa 650 000 Euro.

Erleichterung für alle

Zwar ist noch offen, ob der Ausschuss dem Plan zustimmt, fest steht jedoch, dass die Stadt die Haltestellen verbessern muss. Denn das geänderte Personenbeförderungsgesetz (PBefG) sieht vor, bis spätestens 2022 die Haltestellen im öffentlichen Personennahverkehr „vollständig barrierefrei“ zu gestalten. Als Barrierefreiheit wird „die Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutz-

barkeit für alle Menschen“ definiert, heißt es im PBefG. In der Beschlussvorlage heißt es weiter: „Mütter mit Kinderwagen profitieren davon ebenso wie ältere oder kranke Menschen mit Rollatoren oder sonstigen Gehhilfen.“ Das zeigte sich auch bei den beiden Testfahrten des Vereins „Barrierefreie Stadt Bietigheim-Bissingen“ (die BZ berichtete).

Der Verein und auch das Busunternehmen Spillmann wurden in die Planung miteinbezogen. „Es ist ein positives Denken bei der Stadt da und die Kooperation ist gut“, sagt Vereinsvorsitzende Luise Völkel. Abzuwarten bleibt jedoch, ob das Unternehmen auch weiterhin die Buslinienkonzessionen erhält, denn die müssen für das Jahr 2020 neu vergeben werden.

Der Beschlussvorlage liegt eine Bestandsaufnahme des Hoch- und Tiefbauamts bei. Dieses habe alle 143 Bushaltestellen hinsichtlich der Barrierefreiheit geprüft und kategorisiert. Die ideale Einstiegshilfe für Bordsteine ist der sogenannte Kasseler Sonderbord mit einer Höhe von 22 Zentimetern. Dies sei jedoch nur in Fällen realisierbar, bei denen der Bus parallel zum Bordstein in die Haltestelle einfahre, heißt es vonseiten des Amts. Sobald der Bus mit dem sogenannten vorderen Überhang den Bordstein auch nur wenige Zentimeter „überstreichen“ muss, sei nur ein Bordstein mit einer Höhe von maximal 16 Zentimeter möglich, heißt es in der Vorlage weiter. „Dies ist sicherlich nur die zweitbeste Lösung, jedoch eine wesentliche Verbesserung gegenüber vorhandenen Hochborden mit zwölf Zentimetern oder gar Tiefborden mit vier Zentimetern“, so die Beschlussvorlage.

Mehr als nur Bordsteinhöhe

Doch nicht nur die Bordsteinhöhe ist entscheidend, auch eine Wetterschutzüberdachung mit Sitzgelegenheiten wird zur barrierefreien Bushaltestelle empfohlen. Doch dazu gibt es von der Stadt bereits seit mehr als 30 Jahren ein Ausbauprogramm, das, so die Stadt, auch umgesetzt werde.

Stimmt der Technische Ausschuss dem Plan zu, dann ist vorgesehen, die ersten Arbeiten bereits in den Sommermonaten umzusetzen. Insgesamt sind dieses Jahr Arbeiten an 30 Bushalten vorgesehen, 28 für 2019, 27 für 2020 und die restlichen für die Folgejahre. Im Haushalt 2018 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2021 sind für die vorgeschlagenen Umbaumaßnahmen insgesamt 575 000 Euro veranschlagt. Weitere Haushaltsmittel zur Umsetzung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit sind unter anderem bei Erschließungsmaßnahmen im Haslacher Weg oder Straßenbaumaßnahmen wie in der Schwarzwaldstraße inbegriffen.