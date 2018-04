Serie 40 000 Stunden auf insgesamt 700 Metern Gleis

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Klassische Sammler sind sie nicht, sagt Thomas Atzig von den Eisenbahnfreunden Bietigheim. Denn anders als bei klassischen Sammlern, stehen die Modelleisenbahnen nicht in Vitrinen, sondern werden gefahren und das nicht gerade wenig. „Unsere Modelle fahren einige Kilometer“, sagt Atzig.

Man könnte also sagen die Eisenbahnfreunde sammeln Kilometer und Betriebsstunden. Denn im Vereinsheim in der Kammgarnspinnerei sind rund 700 Meter Gleis verbaut. „Eine Lok kann schon mal auf 40 000 Betriebsstunden kommen“, sagt Alexander Keck, zweiter Vorsitzender. Einen Großteil davon sind die Züge zur Winterzeit unterwegs, denn das, so Keck, sei die Modellbauzeit. Den Rest des Jahres nutzen die Vereinsmitglieder zur Wartung der Lokomotiven, Waggons und der aufwändig gestalteten Landschaften.

Zweite Anlage erweitern

„Fest aufgebaut sind bei unseren Ausstellungen zwei Anlagen“, sagt Keck, „und im Wechsel noch Gastanlagen.“ Auf der großen Anlage fahren dann acht Züge, während auf dem Abstellbahnhof 20 weitere stehen. Die kleinere Anlage bringt noch fünf Züge auf die Gleise und 15 auf dem Abstellbahnhof. „Wir wollen unsere kleinere Anlage dieses Jahr noch massiv erweitern“, sagt Keck und fügt hinzu, dass der Platz im Vereinsheim nicht das Problem sei – eher noch der Staub.

Vor dem Staub schützen

„Den Staub darf man nicht unterschätzen“, erklärt der zweite Vorsitzende. Nur sehr vorsichtig können die Eisenbahnfreunde die Landschaften mit dem Staubsauger reinigen. „Es gibt bestimmte Aufsätze, die den Staub verwirbeln und dann in der Luft aufsagen“, erklärt Keck. Viel schlimmer sei jedoch die Bauzeit. „Wenn hier gesägt, gebohrt oder am schlimmsten geschliffen wird, dann müssen wir alles, was nicht abgebaut werden kann, abdecken.“

So sammeln die Eisenbahnfreunde eben auch viele Arbeitsstunden, die fürs Werkeln, Reparieren oder auch fürs Erweitern draufgehen. „Eine Lok kostet im Durchschnitt 250 Euro“, sagt Keck, „doch gibt es von 100 bis 600 Euro alles“. Richtig teuer kann es werden, wenn der Zug umfangreiche Funktionen hat: Lautsprecher mit verschiedenen Geräuschen, diverse Lichtfunktionen oder Rauch und andere Abgase. „Wir nutzen Geräusch- und Rauchfunktionen eher selten, weil das während den Ausstellungen mit der Lärmkulisse der Besucher zu viel wäre“, sagt Keck. Zudem basteln er und die Eisenbahnfreunde lieber selbst an den Zügen und fügen Scheinwerfer oder Ähnliches hinzu.

Was den Preis einer Lokomotive ebenfalls in die Höhe treiben kann, ist der Sammlerwert. Doch laut Alexander Keck gebe es weniger Sammler als noch vor zehn Jahren und auch Sammlerstücke finden sich immer weniger. „Außerdem spielt das für uns so oder so keine Rolle, weil uns eher eine zuverlässige Funktionsweise wichtig ist“, denn wie erwähnt, sollen bei den Eisenbahnfreunden Bietigheim die Züge auch fahren. Für Keck sei es zudem interessant, ein Projekt zu starten, zu überlegen, wie es umsetzbar ist, um dann das Ergebnis zu sehen und auch vorzustellen.

„Eine Sache sammeln wir aber tatsächlich“, erwähnt Keck dann doch. Aus einem Spaß heraus entstanden, brachte ein Freund mal einen alten Gleisnagel einer Museumsbahn mit. Der nächste Nagel folgte und der nächste – nun sind es 14 Stück aus der ganzen Welt. „Wir haben welche aus Südafrika, Norwegen, Amerika oder auch Australien“, sagt Keck. Und wie könnte es anders sein, hängen die Gleisnägel an der Wand des Vereinsheims.

www.efbbev.de