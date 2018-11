Bietigheim-Bissingen 40 Jahre Landesblasorchester Baden-Württemberg

Bietigheim-Bissingen / bz

Unter der Leitung des Niederländers Björn Bus präsentierte das mit dem Vizeweltmeistertitel bei der Weltmeisterschaft für Blasorchester ausgezeichnete Ensemble ein abwechslungsreiches Programm am vergangenen Samstag im Kronenzentrum in Bietigheim-Bissingen. Mehr als 500 Gäste wollten die rund 85 hochqualifizierten und engagierten Musiker des Landesblasorchesters Baden-Württemberg bei ihrem 40. Jubiläumskonzert nicht verpassen, heißt es in einer Mitteilung. Das Konzert am Samstag war restlos ausverkauft. Als weiteres Highlight des Abends setzte die belgische Sandmalerin Colette Dedyn in Johan de Meijs “Der Herr der Ringe (Sinfonie Nr. 1)” kunstvolle Bilder in Sand um.