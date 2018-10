Konzert 350 Instrumentalisten spielen das Te Deum

Bietigheim-Bissingen / Heike Rommel

Für ihr „Orchester-Festival“ brauchte die Bietigheim-Bissinger Musikschule gestern die ganze Sporthalle am Viadukt. Rund 350 junge Instrumentalisten zeichneten in der Halle mit zwölf Orchestern sowie einem Gastorchester ein buntes, musikalisches Bild. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit der Eurovisionsmelodie, die als kraftvolle, musikalische Version rüber kam. Mit dem „Orchester-Festival“ wollte die Schule zeigen, welch‘ hohen Stellenwert sie in der Stadt und der Region hat. Die Schule bietet natürlich auch Anreize, wie beispielsweise Konzertreisen nach Ungarn oder in die USA. Seit 1990 findet ein intensiver Austausch mit dem Blasorchester der Musikschule der ungarischen Partnerstadt Szekszard statt, das mit dem ungarischen Schlager „Du musst misch gehen lassen“ von Ferenc Demién einen satten Sound in die Halle brachte.

Das Aufbauorchester Bläser unter der Leitung von Ralf Janßen vermittelte mit den besten Songs aus „Mary Poppins“ Fröhlichkeit und zeigte schon einiges an Konzertanz. Aus diesem Ensemble gehen sogar schon Solisten hervor. Im Vororchester der Streicher unter Magdalena Deigendesch und Athanasios Bellos bewiesen sechs bis sieben Jahre alte Violinisten, Bratschisten und Cellisten bereits eine erstaunliche Bogenführung. Ihr „Chinese Street-Festival“ mit auf die Saiten geklopften Boden- und Fuß-Perkussion kam beim Publikum gut an.

Glückliche Dirigenten

Viel Sympathie ernteten die Flötenmäuse von Jürgen Söffker. Sie arbeiteten sich mit Tambourins durch die „Pferdekutsche“ und die „Rundella“ mit mittelalterlichem Charakter. Bei der Auswahl der Arrangements dafür, was ihre Orchester am Besten spielen können, bewiesen alle Dirigenten ein glückliches Händchen. Söffkers Vororchester der Bläser erwies sich als gestandene Truppe. Das Allegretto Grazioso aus der „Simple Symphony“ von James Hook bewältigte das Aufbauorchester Streicher unter der Leitung von Antje Krüger-Spindler in der Tat ganz einfach.

Affinität zum Swing

Heike Bilger erheischte mit ihren „Zauberflöten“ die Sympathie des Publikums. Sie bekamen den „Contredance en Rondeau“ von Wolfgang Amadeus Mozart leicht über den Sporthallenboden und entwickelten bei „Dotted“ von Jacob Bürthel sogar schon eine Affinität zum Swing.

Die Tastenband von Bettina Gregustobieres kam mit einem donnernden Schlagzeug-Opening daher, um sanft ins „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“ des „Dschungelbuch“ hinüber zu gleiten. Diesem Orchester hat Claus Gregustobieres den „Kleinen Floh Florian“ auf den Leib geschrieben.

Das Jugendstreichorchester unter der Leitung von Eva Janßen beherrscht schon Stücke wie „Melodia an La menor“ von Astor Piazolla. Bekannte Melodien wurden beim Blockflötenorchester von Annette Bachmann alle zwei bis vier Takte hörbar, bevor das Jugendblasorchester unter der Leitung von Sandra Kaltenbrunn auf das Finale Grande hin groovte. 13 Orchester spielten in der Sporthalle zusammen eindrucksvoll das „Te Deum“ von Marc-Antoine Charpentier.