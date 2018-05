Jubiläum 30 Jahre Senioren-Union Ludwigsburg

Ludwigsburg / bz

Der Bundesverband der Senioren-Union der CDU feierte sein 30-jähriges Bestehen. Der Kreisverband der Senioren-Union führte seinen Jubiläums-Festakt durch. Die CDU-Politikerin und frühere Sozialministerin Annemarie Griesinger wurde zur ersten Vorsitzenden des neu gegründeten Kreisverbands gewählt. In der Musikhalle Ludwigsburg würdigte der Ludwigsburger Europaabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Rainer Wieland den seit über 30 Jahren bestehenden Kreisverband. Seit Oktober 2017 ist Wieland Landesvorsitzender der Senioren-Union.

Kein bedrohlicher Wandel

Der Oberbürgermeister Werner Spec unterstrich in seinem Grußwort, dass die Senioren mehr denn je mit ihrer unschätzbaren Erfahrung und Kompetenz gebraucht würden. „Es ist höchste Zeit, wach, lebendig und aktiv für ein Europa der Generationen einzustehen“, so Spec. Die Gesellschaft müsse wieder mehr Veränderung und Wandel nicht als bedrohlich ansehen, sondern den Wandel mit Tatkraft gestalten. Die Festrede hielt der frühere langjährige Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Erwin Teufel. Er betonte: „Ich fühle mich der Generation in besonderer Weise verbunden, die Verantwortung übernommen hat in der wichtigen Aufbauphase für das Land und für unser demokratisches Gemeinwesen.“ Erwin Teufel verwies auf die Grund- und Menschenrechte, auf den Rechtsstaat, die Gewaltenteilung und die Demokratie als Grundwerte unserer Verfassung. Ein Frieden ohne Freiheit sei inakzeptabel. Dem Subsidiaritätsprinzip, dem „Denken von unten nach oben“ räumte Teufel grundlegende Bedeutung zu.

Blick nach Europa gerichtet

Der frühere Ministerpräsident und heutige Präsident des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg richtete damit auch den Blick nach Europa. Churchill hatte in einer weitblickenden Rede schon 1946 in Zürich erklärt: „Wir brauchen die Vereinigten Staaten von Europa. Die Deutschen und die Franzosen müssen damit beginnen.“ Über 70 Jahre Frieden habe es noch nie gegeben. Umso wichtiger, dass sich die Europäische Union als Friedens- und Freiheitsunion verstehe.

Karl Wißkirchen, der Kreisvorsitzende der CDU-Senioren-Union, sah die Digitalisierung und den demografischen Wandel als die prägenden Elemente der heutigen Gesellschaft. Sie seien für die ältere Generation Herausforderung und Chance zugleich. „Daher ist es besonders wertvoll, dass wir das 30-jährige Bestehen des zweitgrößten Kreisverbandes mit über 300 Mitgliedern feiern können“, so Wißkirchen.