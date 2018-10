IHK 208 Absolventen als „Unsere Besten“ geehrt

Bietigheim-Bissingen / Von Carolin Domke

Diesen Moment werden die Absolventen, die an der Abschlussprüfung der Industrie- und Handelskammer im Winter 2017/2018 und im Sommer 2018 teilgenommen haben, wohl nicht mehr vergessen. Mit dem Ende der Dualen Ausbildung beginnt für sie auch ein neuer Lebensabschnitt. „Wer behauptet, eine Ausbildung münde in eine Sackgasse, liegt falsch“, bestärkte der IHK-Präsident der Bezirkskammer Ludwigsburg, Albrecht Kruse, die Absolventen in seiner Rede bei der IHK-Abschlussfeier „Unsere Besten“.

Die besten 208 Absolventen von insgesamt 1588 Auszubildenden (1087 in kaufmännischen und 501 in gewerblich-technischen Berufen) erhielten am Donnerstagabend feierlich im Kronenzentrum eine Auszeichnung überreicht. Die 162 Belobigten und 46 Preisträger erreichten in der Abschlussprüfung die Gesamtnote 1,9 oder besser.

Beste Azubis

Als bester Auszubildender mit einem Gesamtergebnis von 97 Punkten wurde der 25 Jahre alte Mario Da Costa Andrade ausgezeichnet. Der nun ausgelernte Industriemechaniker bei der Robert Bosch Automotive Steering GmbH strebt jetzt eine Weiterbildung zum Industriemeister an. Als Landesbester wurde der 19-Jährige Rouven Bissinger ausgezeichnet, der seine Ausbildung als Chemikant bei BASF Pigment in Besigheim absolvierte.

Die diesjährige Feier stand unter dem Motto soziale Verantwortungen zu stärken, um die Duale Ausbildung zu sichern. Laut Kruse ist der „Erfolg der Dualen Ausbildung untrennbar mit sozialer Verantwortung verbunden“. Zum einen wegen der „verantwortungsvollen und nachhaltigen Rolle“ der Betriebe, junge Menschen auszubilden. Als weiteren Aspekt nannte er die Aufgabe, auch benachteiligten Menschen, sei es wegen einer Behinderung, Flucht aus Kriegsgebieten oder einer Geringqualifikation, eine Chance im Berufsleben zu geben.

Auch den Absolventen legte er ihre soziale Verantwortung ans Herz, die sie mit dem Schritt, eine Ausbildung zu starten, übernehmen. „Sie haben sich für einen Ausbildungsberuf entschieden. Damit sind Sie Vorbild für viele. Heute sind Sie frischgebackene Fachkraft, doch schon bald können Sie die Ausbilderinnen und Ausbilder von morgen sein.“